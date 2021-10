Las informaciones sobre la ruptura entre Olga Moreno y Antonio David Flores han revolucionado completamente las escaletas de algunos formatos de la pequeña pantalla. Sin embargo, faltaba por escucharse el testimonio de Rocío Flores, quien trató de contenerse mientras daba explicaciones, aunque terminó derrumbándose y con sus ojos llenos de lágrimas que no llegaron a caer.

Rocío Flores, en 'El programa de Ana Rosa'

La actualidad de la crónica social se abría paso en 'El programa de Ana Rosa', con una de sus habituales colaboradoras sentada en el sofá. Ante la necesidad de conocer su posición en el conflicto, Joaquín Prat comenzó a cuestionar la situación, pero recibió una contundente respuesta por parte de Flores: "A mí me vais a perdonar, es una cosa de ellos y voy a seguir sujetando su decisión y me voy a mantener al margen", sentenció.

No obstante, destacable es el hecho de que su voz comenzó a quebrarse, al tiempo que se escuchaban suspiros de su boca: "Llevo muchos días que mucha gente me está llamando y me siento un poco mal. No me corresponde hablar", aseveró después. Cuando Prat quiso conocer lo que estaba ocurriendo dentro de la casa, Rocío desminitó muchas de las cosas que se habían dicho: "Mi padre está en casa, obviamente. Que sea él el que tenga que decir lo que tenga que decir. Creo que no me corresponde; ellos deben tomar sus decisiones", comunicó. Minutos después, el propio Antonio David confirmó la separación definitiva.

Argumentando que ella no es "la protagonista de esta historia", trató de mantenerse al margen por todos los medios: "Ante todo, somos una familia. Independientemente de lo que pase con un matrimonio, una familia vamos a seguir siendo siempre", sentenció de nuevo, mientras se mostraba del todo inquieta. Cierto es que en algunos momentos esbozó cierta altividad, pero su comportamiento frente a cámara mostraba bastante tristeza.

Rocío Flores, durante su intervención en 'El programa de AR'

¿Indirecta para Rocío Carrasco?

Muchos han comentado cuál fue ese instante en el que todo se empezó a tambalear dentro de la familia Flores - Moreno. Cuando Joaquín Prat le dio una fecha concreta como ese momento clave, Rocío Flores lanzó el órdago: "No lo lleva siendo desde hace un año". ¿Quería decir con estas palabras que tiene que ver con la emisión de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'? Sea como fuere, todo lo que está pasando y se está diciendo le parece "surrealista".

Poco después, se mostró ciertamente cansada por la sobreexposición mediática: "Llevo casi un año dando la cara, cuando de mí se ha dicho lo más grande y me han dado por todos lados. Bien no se pasa con estas cosas", aseveró. De la misma forma, no perdió oportunidad durante su intervención para recalcar que ella no está bien, ni la situación familiar tampoco.