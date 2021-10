Antonio David Flores tendría "amordazados" a cuatro colaboradores de Mediaset

Antonio David Flores no pisa un plató de televisión desde su despido de 'Sálvame'. Sin embargo, el espacio de La Fábrica de la tele continúa llenando minutos de sus emisiones con asuntos relacionados con el ex guardia civil y la forma en la que se relacionaría con otros compañeros. La última información que salió a en el programa trató sobre cuatro colaboradores de Mediaset a los que este tendría "amordazados" para que no hablaran.

Antonio David Flores y las iniciales de los cuatro colaboradores

Todos ellos tendrían una serie de características comunes: "Son hombres, heterosexuales, les gusta mucho la noche y tontear con las mujeres", explicó el redactor Raúl Triguero en una de sus conexiones. Al parecer, los cuatro colaboradores tendrían miedo a que Flores desvelara algún episodio comprometido para ellos: "Siempre ha tenido ese poder, esta información nunca ha salido a la luz", aseguró el periodista.

Quizá ese temor a ser pillados radicaría en que "todos tienen pareja o la tuvieron en el momento en el que sucedieron las informaciones", según explicaron en el programa. Además, una confidente de Flores detalló que el excolaborador se habría relacionado con estos hombres durante "la época dorada en el que él estaba en los programas punteros".

Las iniciales de los "amordazados"

A pesar de estar durante toda la emisión dando pistas sobre la identidad de los cuatro hombres a los que Antonio David Flores tendría silenciados, el espacio de La Fábrica de la Tele solo ofreció sus iniciales: D, A, F, G. Estas son las letras por las que comienza el nombre de los colaboradores que, según dijo Carlota Corredera, "están en activo" actualmente. De hecho, la gallega confirmó que pertenecen a tres programas de Mediaset y dos de ellos trabajan en 'Sálvame'.

No es la primera vez que, según dijo Kiko Hernández, Antonio David Flores habría utilizado algunas informaciones para su favor: "Esto lo ha hecho muchas veces", explicó el colaborador. En esta ocasión, todos los presentes en plató comenzaron a hacer cábalas sobre la identidad de los implicados: "¿Hay premio si acertamos los cuatro nombres y sus programas?", preguntó irónicamente Corredera.