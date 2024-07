María Patiño unirá fuerzas con Ibai Llanos y copresentará 'La Velada del Año 4'

Por Alejandro Burrueco Marín |

Desde el estreno de 'Ni que fuéramos Shhh' todo han sido buenas noticias para los excolaboradores de 'Sálvame', a los que ya no les falta trabajo. De hecho, su presentadora María Patiño ha dado una gran noticia durante el programa del 3 de julio, y es que la periodista se convertirá en la copresentadora de 'La Velada del Año 4' el 13 de julio en el Santiago Bernabéu: "Voy a copresentar la cuarta velada de Ibai Llanos. Me lo han propuesto esta mañana. Estoy muy contenta, y me van a ver en el mundo entero".

Cartel de 'La Velada del Año IV'

Sus compañeros han estallado en aplausos y sus halagos no se han hecho esperar. De hecho,. "Tiene unas audiencias espectaculares", resaltaban, a lo que

"Me podéis tratar como siempre, ¿a que me ves con otros ojos?", bromeaba Patiño con Marta Riesco sacando pecho por su noticia. Por su parte, Riesco confirmaba la importancia del evento: "Ahora no quiero que me siga Belén Esteban, ahora quiero que me sigas tú". Sin embargo, Patiño enseguida ha vuelto a su papel de presentadora alejando de sí la atención.

María Pariño (@maria_patino) anuncia que va a copresentar la Velada del año con @IbaiLlanos



La carita que se le ha puesto de emoción al anunciarlo es que me la como ????????????#NiQueFuéramos3JL pic.twitter.com/ClOn7N6Boe — Ojito ???? (@elojoquetodolv) July 3, 2024

'La Velada' antes de Patiño

En los tres primeros años Ibai Llanos contó con perfiles más similares al suyo. El primer año estuvo acompañado de la presentadora Queen Mary, mientras que para el segundo año contó con la comunicadora Jen Herranz y Cristinini, actual presentadora en el 'Grand Prix'. En la última edición, a Cristinini se sumaron AriGameplays, Sergio Ferra y Jaime Mellado, por lo que ya es habitual que la tarea se comparta entre varios profesionales.