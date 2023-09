Por Rubén Rodríguez Tapiador |

El miércoles 20 de septiembre, 'TardeAR' presentó al nuevo fichaje para la tertulia de actualidad. Esta es la miembro del Partido Socialista, Susana Díaz, quien ha analizado los asuntos más relevantes entre los que destacaban la polémica de Piqué con el alcalde de Málaga o el caso de los fotomontajes de desnudos que han sufrido varias jóvenes. La que fuera senadora con el PSOE tendrá que compartir espacio con Cristina Cifuentes, quien también se dedicó a la política, pero que se encontraba en el partido rival.

Antonio Montero en'TardeAR'

A pesar de que el programa no iba a basar su contenido en la política, Ana Rosa Quintana . Por lo tanto, no está siguiendo las recomendaciones dey no centrarse en la política.

Ambas colaboradoras de el programa ya tienen experiencia delante de las cámaras, ya que Susana Díaz participa habitualmente en 'Todo es mentira', programa en el que también se analiza la actualidad española. La senadora no solo ha aparecido en programas de Mediaset España, también interviene en el grupo Atresmedia con su colaboraciones en 'Espejo público' y 'laSexta Xplica!'. Por otro lado, Cristina Cifuentes también ha formado parte de 'Todo es mentira' y estuvo en el anterior programa de Quintana y en 'Ya es mediodía'.

Lolita Flores, nueva colaboradora de 'TardeAR'

El nuevo programa de Ana Rosa Quintana no solo ha fichado a la socialista y a la popular. En esta misma entrega debutó Antonio Montero, el excolaborador de 'Sálvame' que se incorpora a la sección del corazón de Miguel Ángel Nicolás, donde coincidirá por primera vez en un plató con su mujer Marisa Martín Blázquez. Además, la presentadora contará con Lolita Flores dentro de sus filas, quien opinará sobre la actualidad en los programas de los lunes.