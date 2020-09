Susi Caramelo anuncia que tiene coronavirus: "Me pasa como con los 40, que no se me nota nada"

Si hace unos días Movistar+ anunciaba que 'Caramelo' paralizaba las grabaciones de su primera temporada por un caso de Covid-19 en su equipo, ahora sabemos que se trata de Susi Caramelo. La reportera y presentadora del programa de Movistar+ ha sido la encargada de comunicarlo públicamente a través de su cuenta de Instagram. Evidentemente, su particular sentido del humor no podía faltar ni en las situaciones más delicadas.

Susi Caramelo

"Para todos los que pensabais que era una diosa, sabed que yo también he dado positivo en el primer PCR. Por suerte, me está pasando como con los 40, que no se me nota nada", comunica con su carisma habitual. La catalana tenía previsto viajar hasta País Vasco para presentar su programa dentro de la XII edición Festival de Televisión de Vitoria-Gasteiz, conocido como FesTVal, pero su aislamiento ha impedido que pueda realizarse. "Siento no poder estar hoy en el FesTVal donde tenía que presentar mi programa 'Caramelo', pero por lo menos estoy presente en vuestros tranvías. Daos una vueltecita por Vitoria a mi salud", comenta.

Aunque ahora se encuentra aislada, siguiendo los protocolos de seguridad, en breve retomará las grabaciones del espacio producido por El Terrat: "¡No os podéis imaginar la cantidad de ideas locas que tenemos! Cada uno va a ser completamente distinto". "Así esperadme ahí fuera, no os vayáis, no persigáis ídolos de barrio. Ánimo y fuerza a todos aquellos a los que el Covid-19 os ha sacudido de distinta manera. Un beso fuerte y nos vemos muy pronto en Movistar+", añade para despedirse.

Las claves de 'Caramelo'

Después de convertirse en un fenómeno viral por sus descarados reportajes en 'Las que faltaban', la catalana logró destacar y conseguir un programa propio en Movistar+. Como anticipo del formato, la plataforma estrenó en julio el especial 'Orgullo Caramelo', coincidiendo con el Orgulo LGBTIQ+. En esta entrega, entrevistó a José Manuel Parada, se tomó algo con una vecina y recorrió las calles de Chueca hasta convertirse en pregonera.