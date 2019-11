Tamara Falcó y Anabel Alonso acaban a gritos en 'MasterChef Celebrity 4': "No me faltes al respeto"

*En elaboración*

Las cocinas de ' MasterChef Celebrity 4 ' han acogido a un nuevo aspirante en la prueba de exteriores: la tensión., consiguiendo que Vicky Martín Berrocal se pasara al equipo azul con Boris Izaguirre Yolanda Ramos mientras que Anabel Alonso se hizo cargo del equipo rojo junto a Juan Avellaneda

Anabel Alonso y Tamara Falcó en 'MasterChef Celebrity 4'

El cocinado del equipo rojo se encontraba en un momento complicado cuando Anabel Alonso entró como capitana. De hecho, tuvieron que empezar muchas de las elaboraciones de cero y los nervios entre los aspirantes se hizo también hueco entre ellos. "Tamara, ¿cómo vas?", preguntaba la humorista. Falcó respondió que estaba bien, concentrada en su trabajo, respuesta que Anabel Alonso no consideró suficiente. "Tienes que echar una mano, ¿qué haces ahí?", le decía la cómica de nuevo.

"Tienes el delantal dorado y eso da mucha tranquilidad", espetaba Anabel Alonso, enfadando sobremanera a Tamara Falcó, quien consiguió dicha compensación en la primera prueba del programa. "¡Eso no es así", gritaba Falcó, perdiendo los nervios por completo. Desde entonces, el clima en el equipo rojo se desestabilizó y esto afectó en el resultado final de la prueba de exteriores. "No me faltes al respeto", decía Tamara Falcó.

La reprimenda de Jordi Cruz

Tras presenciar la gran bronca entre Tamara Falcó y Anabel Alonso, Jordi Cruz decidió intervenir para intentar calmar la situación. "No me gusta que me falten al respeto. Me ha resultado agresivo", confesaba Falcó al juez. "No era mi intención", aseguraba la cómica, explicando que todo ocurrió por las circunstancias. Al terminar la prueba de exteriores, los jueces volvieron a hablar de lo que había ocurrido y las chispas entre ambas volvieron a saltar. "Anabel, has venido con una actitud espantosa", espetaba Tamara Falcó, muy molesta.