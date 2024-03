Por Daniel Parra |

Durante la Semana Santa, los programas de televisión dan cobertura a las diversas procesiones que se llevan a cabo en distintos puntos de España. Fue el caso de 'TardeAR' en la tarde del pasado jueves 28 de marzo. El magazine que presentó Beatriz Archidona, sustituta de Ana Rosa Quintana, contó con un reportero en Málaga, Jorge Luque, que ya había hecho su aparición esa misma mañana en 'Vamos a ver'. A pesar del paso del Cristo de Mena, desde el espacio de Telecinco se mostró más interés en una persona en concreto, que también estaba en la localidad andaluza.

Beatriz Archidona y Jorge Luque en 'TardeAR'

. Tras emitir las imágenes de la reina Sofía llegando a Málaga, la presentadora le dijo al reportero: "Hemos visto a la reina, que es verdad que estaba emocionada, pero es que en Málaga,. Luque no entendió a su compañera, y fue Boris Izaguirre quien le dio más pistas:, siguió Manuel Díaz El Cordobés , haciendo referencia a Carmen Borrego en ' Supervivientes '.

"Estamos hablando de Terelu Campos, porque hay una gran expectativa", señaló Izaguirre, haciendo hincapié que la hija de María Teresa Campos podía asomarse por el balcón. "Ellas alquilan una mesa en un hotel con un balcón, y entonces ahí cenan y ven la procesión. Ahora voy a informarme, que yo sé cómo, de si tienen reserva esta noche", aseguró el reportero. Archidona, entonces le encomendó una complicada tarea: "En la próxima conexión contigo vamos a ver si está Terelu, si llueve y sobre todo con quién está".

¿Cumplió su objetivo Jorge Luque?

"Ve donde te digan, tú sigue a la gente, Jorge. Tienes una misión y la tienes que cumplir, y yo sabes que confío muchísimo en ti, y yo les garantizo que hoy tenemos la imagen de Terelu en ese balcón si no llueve", concluyó Archidona. Casi dos horas después, la presentadora volvió a conectar con Jorge Luque para ver si había cumplido su objetivo. "Os odio a todos profundamente porque no sabéis lo que es moverse un Jueves Santo por Málaga, abarrotado de gente y con todas las calles cortadas. Pero bueno, lo hemos hecho señores", afirmó el reportero.

Luque explicó cómo había conseguido unas imágenes de Terelu Campos que se comenzaron a emitir al mismo tiempo en Telecinco: "Hemos ido a un montón de sitios y he dejado a un montón de gente mi teléfono con la misión de: 'Si aparece Terelu en ese balcón me la grabáis'". "Yo he hablado con ella y me cuenta que está tranquila en Semana Santa, que se está quedando en casa de su madre y que está con unas amigas íntimas en una casa privada", señaló Luque, que añadió que Campos no coincidió con Alejandra Rubio ni con Carlo Costanzia Jr.