Por Pablo Fernández Pérez / Fernando S. Palenzuela |

La octava edición de 'La isla de las tentaciones' ha roto todos los récords y ha supuesto un auténtico hito en la historia del formato. Ha sido la edición que ha tenido más repercusión internacionalmente y ha conseguido una viralidad fuera de los límites. Mediaset y Telecinco son conscientes del enorme logro que ha sido esta temporada y ha congregado a sus parejas protagonistas junto a Sandra Barneda para hacer balance de todo.

"Ha sido una edición histórica (...) cuando un formato alcanza esta longevidad no es fácil que obtenga un consumo tan apasionado y transversal", comienza diciendo Alberto Carullo, director general de Televisión y Digital de Mediaset España. "Ha sido el programa líder indiscutible tanto en la noche del lunes como en la suma de lunes y miércoles, pero hay que sumarle el diferido, ya que ha estado en las primeras posiciones (...) También el entorno digital, donde ha alcanzado cifras récord en consumo", señala el directivo.

Participantes de 'La isla de las tentaciones 8'

Carullo asegura que hemos sido testigos de "cómo esta edición ha conseguido convertirse en conversación social no solo en España, también fuera" y "nos ha convertido en foco de atención en muchos países". Además, a través de un vídeo con los logros, han señalado que esta edición ha obtenido el mejor registro en jóvenes en cualquier franja, ha sido líder del target comercial, se han batido récords tanto en tráfico como en consumo de vídeos y "ha sido la edición con mayor impacto social desde 2021".

Por su parte, Juanra Gonzalo, el director general de Cuarzo Producciones (Banijay Iberia), reconoce el esfuerzo de los participantes, asegurando que "lo han dado todo y se han implicado con el programa". A su vez, confirma que ya está el casting abierto para la novena edición del formato, una entrega que va a traer novedades, giros y sorpresas inesperadas "para que las nuevas parejas no sepan a lo que se enfrentan de primeras". También, agradece a Sandra Barneda su implicación: "Lo pasa mal porque muchas veces le gustaría levantarse y animarlos pero no puede".

Meritxell Estruch, directora de 'La isla de las tentaciones', señala: "Todos los participantes han sido capaces de transmitir lo que sentían y ese es el secreto". Con estas palabras, ha causado la emoción entre los participantes que se encontraba en la rueda de prensa. Además, la directiva aprovecha para felicitar y "dar valor al equipo": "Está 24 horas pendientes. Han tenido que correr mucho y ya nos están llamando los operadores que están en el gimnasio preparándose". También, asegura que tenían pensados muchos giros para esta octava temporada, pero los han tenido que ir readaptando "a una temporada de gente que nos iba sorprendiendo".

Meritxell Estruch, Alberto Carullo, Sandra Barneda y Juanra Gonzalo en la rueda de prensa de 'La isla de las tentaciones 8'

Incluso, Estruch dedica unas palabras al famoso momento de Montoya corriendo por la playa. "Cuando arrancó el programa la gente iba de rosa y el día de la carrera de Montoya también había mucha gente de rosa (...) eso implicaba que algo importante iba a pasar", comenta la directora del reality, que suma la presencia de una mariposa, símbolo de referencia en el formato. En suma, asegura que "tenían el equipo preparado por si pasaba algo". "Como ya conocíamos a Montoya, estábamos preparados", revela.

Carullo comenta "la indudable capacidad que ha tenido esta edición de medirse con dos programas muy potentes del access": "Sabíamos que esta edición nos daba la posibilidad de ampliar y poner a disposición de los espectadores más contenido", asegura el ejecutivo. De la misma manera, confirma que no tienen previsión de cara al futuro sobre si dejar el formato para siempre en esa franja o buscar uno de características similares.

Las palabras de Sandra Barneda

Sandra Barneda, también presente en este balance de la temporada, revela que "siempre tiene un momento para hablar con ellos porque, por muchas crisis que tengan, siempre se quieren, aunque sea a su manera". "Lo paso mal y me siento muy mala persona porque no puedo contaros qué pasa en la otra villa", le reconoce la presentadora a los concursantes presentes en la rueda de prensa.

La comunicadora añade: "Todos hemos tenido 20 años y hemos sufrido por amor y nos coloca en una intensidad que igual teníamos escondida en nuestra casa". Además, afirma que 'La isla de las tentaciones' es "una terapia de choque para entender el amor y su grandeza, al mismo tiempo que la grandeza del desamor" y que "sufre porque es una persona que piensa que hay que creer en el amor".

Los participantes de 'La isla de las tentaciones 8' junto a Sandra Barneda y los directivos de Cuarzo y Mediaset

Las críticas y el odio en redes sociales

Tras los comentarios y testimonios de los directivos y de la presentadora, llega el turno de los participantes, quienes hablan con total naturalidad sobre todo lo ocurrido en esos meses en República Dominicana. "He aprendido mucho tanto de los errores como de lo positivo y me ha ayudado a afianzar mi relación hasta el punto de pedirle matrimonio a mi pareja", desvela Tadeo, y añade: "El grupo que hemos formado es familia y cada uno ha sabido dar lo mejor de sí mismo".

Eros, por otro lado, remarca que ha sido una experiencia "muy bonita": "Puede ser muy bonita para algunos, pero a nivel personal uno crece y se da cuenta de muchas cosas. A lo mejor, de las peores maneras posibles, pero hay que quedarse con las cosas buenas y positivas, que son muchas. También, hace hincapié en lo duro que es enfrentarse al hate que reciben: "Hay personas que pueden ser más sensibles y no tenemos conciencia de que todos somos personas, aunque salgamos en tele. Hay que controlar más ese tema".

Sobre este tema también habla Bayan: "Con Anita y conmigo se han pasado muchísimo, hemos leído barbaridades (...) Sé que nosotras nos hemos equivocado, pero al final es un programa de televisión. Las villanas son necesarias, nos equivocamos, pero se pasaron muchísimo y lo hemos pasado muy mal". Además, indica que pasó tres días muy malos, pero que "el hate te desvirga, lo coges, te hundes, pero luego cuando subes, ya es lineal y vives con eso".

En cuanto a Sthefany, bromea con que su foto de pareja "era un poco difícil de mirar", pero que "al principio me afectó un poco, fueron muchísimas críticas y no estaba acostumbrada". La participante afirma que lloró, pero luego salió adelante: "Me estoy exponiendo a las redes y al público y la gente tiene derecho a opinar". Remarca que las críticas, si son constructivas, siempre vienen bien, pero que hay que frenar algunos comentarios que buscan hacer daño.

A este respecto, Juanra Gonzalo confirma que desde el principio tienen el servicio de bienestar de Banijay a su disposición: "Les ayuda durante el proceso, la emisión y con el tema de redes sociales". Sin embargo, sabe que no les hacen "ni caso", pues leen comentarios en redes. Además, Meritxell Estruch "habla horas y horas con ellos y la psicóloga igual".