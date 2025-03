Manuel González destapa lo que cobró en 'La isla de las tentaciones': "Fliparías"

Por Redacción |

Todos conocemos ya a Manuel González y la naturalidad con la que habla de todo. El exparticipante de 'La isla de las tentaciones' no ha tenido ningún reparo en hablar de los detalles de su experiencia en el programa producido por Cuarzo, así como su trayectoria en televisión desde que acudió a República Dominicana a poner a prueba su entonces relación con Lucía Sánchez.

En una charla en el 'Batmowli', González ha contado lo que cobró en su primera participación de 'La isla de las tentaciones', allá por el año 2021 como pareja protagonista. "Tú fliparías, yo me fui una semana antes porque tuve una hoguera de confrontación. 760 euros cobré", soltaba Manuel González.

Manuel González en 'Batmowli'

"Reventé mi relación, me expuse a España entera, por 760 euros. Lo que pasa es que yo he ganado mucho dinero gracias a 'La isla de las tentaciones', no te voy a mentir. Estoy superagradecido. He hecho muchísimas colaboraciones y llevo cinco años haciendo bolos", añadía el gaditano, valorando que lo que le ha dado el programa a posteriori ha sido muchísimo más de lo que ganó allí.

Una familia

"Mi mes récord fue en diciembre de 2021, me hice 16 o 17 bolos, gané 15.000 euros en un mes, yo estaba flipando", explicaba el exfutbolista. "La gente me pregunta si es un guion. (...) La productora es una familia y la verdad es que se han portado conmigo como si fuera su hijo. A mí nunca me han dicho 'haz esto o lo otro'", aclaraba Manuel González.