'La revuelta' bromea con su declive en audiencias ante 'La isla de las tentaciones' y 'El hormiguero'

En medio de una racha en la que 'La revuelta', a pesar de cosechar más o menos buenos datos, no ha logrado imponerse a la competencia, el programa de David Broncano afrontó este miércoles 12 de marzo su noche más complicada hasta la fecha: no solo tenía que lidiar con 'El hormiguero' y el final de 'La isla de las tentaciones 8', sino que también se enfrentaba al derbi madrileño en la Champions League. Tres potentes ofertas que llevaron al formato de La 1 a su mínimo histórico, un 10,2% de share, asunto que no dudaron en abordar con su habitual humor durante la emisión del día siguiente.

"Nos están comiendo un poquito la tostada últimamente", comentó sin rodeos Jorge Ponce en su sección. "Vaya mes, me cago en la puta", soltaba Broncano, llevándose las manos a la cabeza, momento en el que Grison comentó con humor que "vamos a acabar en Intereconomía". "Ayer, el Madrid-Atleti, el último programa de 'La isla de las tentaciones', 'El hormiguero' nos sacó tres puntos...", repasó el presentador, para después añadir entre risas que "a nosotros sí que nos han jodido marzo con el fútbol".

"Nos ha jodido la isla con las tentaciones", bromeó por su parte Ponce. "No pasa nada, ya volverá toda la gente que está viendo el fútbol. El fútbol no es infinito. Ya volverán en mayo", apuntó Broncano, optimista. Ponce señaló entonces que todo se debía al hecho de que "estamos en la liga grande, tele en abierto. En la liga de Susanna Griso, 'Pesca extrema', 'El cascabel' de Trece TV, 'La tienda en casa'...". "Ahora hay muchos estímulos. Hasta enero, estábamos muy contentos solo con 'El hormiguero'", coincidió el presentador.

"Esto es lo que no podemos hacer, tenemos que aprender a retener a la audiencia. Somos muy poco zorros en eso", valoró Ponce, a raíz de la canción en sí. El colaborador bromeó entonces con la posibilidad de "hacer lo que sea" para retener al público, como "tirar mierda de otros famosos". "Hay que hacer cosas que sean potentes. Da invitada, traemos a la amante de un ministro a que lo cuente todo", lanzó el malagueño, en una clara indirecta hacia José Luis Ábalos.

Ponce propuso incluso "arrancarse piel en directo, nos enrollamos entre nosotros, un lapo en la cara...". "Cebar el invitado, que nunca decimos quién viene", añadió el humorista, para después animar a que "al espectador hay que agarrarle por el brazo, como un profesor del Opus". "Pero si vamos a por toda la audiencia a la vez, se nos van a ir de las manos. Así que hay que ir individuo por individuo. Cada día cogemos un espectadores hacemos el programa para una persona", remató Ponce, antes de llevar a cabo dicha propuesta con mucho humor y hasta música en directo.