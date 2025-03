Por Beatriz Prieto |

La noche del lunes 17 de marzo, Telecinco emitió la primera parte del debate final de 'La isla de las tentaciones 8', el cual contó con la intervención desde Honduras de José Carlos Montoya, Manuel González y Anita Williams, dado que los tres forman parte de 'Supervivientes'. Fue entonces cuando Sandra Barneda optó por dirigirse a la catalana, quien acabó llorando ante las palabras de la presentadora, tras lo cual hizo autocrítica de su paso por 'La isla de las tentaciones'.

"No he tenido la oportunidad de decírtelo porque estábamos en 'Supervivientes' y no tiene que ver con 'La isla de las tentaciones'", arrancó la presentadora. Barneda quiso así dirigirse a Anita "desde el corazón", con unas palabras que desataron el llanto de la catalana, quien recibió el mudo apoyo de Montoya cuando este tomó su mano: "Las personas pueden equivocarse, las personas pueden hacerlo mal, pero aquí tengo una hoguera y yo no te quemo en ella, te salvo. Porque yo también me he equivocado. Sé que has sufrido mucho".

Montoya toma la mano de una emocionada Anita en el debate final de 'La isla de las tentaciones 8'

Además, la presentadora quiso saber cómo se encontraba su paisana "con todo lo que ha ocurrido". "A día de hoy estoy muchísimo mejor, pero sí que es verdad que me ha costado muchísimo vivir la emisión. De lunes a domingo lo he pasado fatal, haciendo autocrítica, porque obviamente no sabía cómo lo estaba pasando Montoya", reconoció la actual concursante de 'Supervivientes'. De hecho, Anita admitió haber vivido "en una realidad totalmente distorsionada en 'La isla' y el ver cómo lo estaba pasando él, que no tenía nada que ver con lo que yo pensaba, me ha hecho estar fatal".

"No hay excusa ninguna"

"A él le he pedido perdón de todas las formas, pero llega un momento que no se puede hacer más. Solo intentar demostrar cada día que realmente te has equivocado", añadió la catalana. El programa emitió entonces unas declaraciones que Anita había grabado antes de viajar a Honduras, en las que señalaba que, "antes de entrar, tampoco estábamos en nuestro mejor momento", para después admitir que "a lo mejor he pagado con Montoya todo lo que tenía guardado".

Ya en directo, Barneda planteó "cómo una persona que sigue diciendo que está enamorada, puede haber caído en la tentación", ante lo que Anita apuntó que, "desgraciadamente, a mí me han hecho mucho daño en la vida". "Nunca he sido infiel, siempre he sido la que ha estado en el otro lado, aguantando los cuernos. Creo que lo que hice fue como un método de autodefensa, porque pensaba que Montoya me lo iba a hacer. Se me fue la pinza, ya está. No hay excusa ninguna", explicó la catalana, situada ahora "en el punto en el que no me he olvidado de Montoya, creo que sigo enamorada, pero es bastante difícil todo".