Mediaset España mueve ficha en su programación de fin de semana. El grupo de comunicación ha decidido poner fin a '¡Vaya fama!' tras cinco meses en el mediodía de sábados y domingos de Telecinco. El formato presentado por Cristina Lasvignes y Fran Ramírez, que tomó el relevo de 'Socialité' al inicio de la temporada, se despide de la parrilla y deja su hueco a 'El precio justo', que amplía así su presencia también al fin de semana.
El espacio producido por Cuarzo Producciones (Banijay Iberia) se estrenó el 6 de septiembre de 2025 y, desde entonces, se ha movido en cifras que generalmente han oscilado entre el 6% y el 7% de cuota de pantalla. En las últimas semanas ya había visto reducida su duración, quedando encajado entre las 14:00 y las 15:00 horas, mientras el concurso presentado por Carlos Sobera y Tania Medina comenzaba a ganar terreno como telonero en la franja anterior.
Precisamente el rendimiento de 'El precio justo' ha terminado por inclinar la balanza. El concurso firmó un 8,3% de share el sábado en su nueva etapa con entregas inéditas y elevó el dato al 10% el domingo, su mejor resultado hasta la fecha. A partir de ahora, el formato de Fremantle ocupará también sábados y domingos la franja de 13:45 a 15:00 horas, la misma que mantiene de lunes a viernes.
Contra 'La ruleta de la suerte'
D Corazón' en La 1, mientras el magacín de RTVE continúa consolidando su posición y sigue con una tendencia a la alza. El giro sitúa ahora a la cadena en una batalla más directa con propuestas de entretenimiento de corte similar como el concurso 'La ruleta de la suerte', que triunfa en Antena 3 con reposiciones.
De este modo, '¡Vaya fama!' se despide sin anuncio previo en antena y deja a 'Fiesta' como el único espacio de crónica social en la programación de sábados y domingos de Telecinco. La cadena reordena así su oferta en esta franja, apostando por el concurso diario como pilar también del fin de semana, siguiendo los pasos de Antena 3. ¿Conseguirá plantar cara a 'La ruleta de la suerte'?