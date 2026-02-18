FormulaTV
Conectar

NUEVA APUESTA

Telecinco cancela '¡Vaya fama!' tras fracasar en audiencias y desiste de su lucha contra 'D Corazón'

La cadena retira el formato de Cristina Lasvignes y Fran Ramírez tras cinco meses en emisión y apuesta por 'El precio justo' en el mediodía del fin de semana.

Telecinco cancela '¡Vaya fama!' tras fracasar en audiencias y desiste de su lucha contra 'D Corazón'
©Mediaset España
Por RedacciónPublicado: Miércoles 18 Febrero 2026 13:27 (hace 7 horas)

Programa relacionado

¡Vaya fama!

¡Vaya fama!

¡Vaya fama!

2025 - Act

España

Magazine Entretenimiento Corazón

Mediaset España mueve ficha en su programación de fin de semana. El grupo de comunicación ha decidido poner fin a '¡Vaya fama!' tras cinco meses en el mediodía de sábados y domingos de Telecinco. El formato presentado por Cristina Lasvignes y Fran Ramírez, que tomó el relevo de 'Socialité' al inicio de la temporada, se despide de la parrilla y deja su hueco a 'El precio justo', que amplía así su presencia también al fin de semana.

&#39;¡Vaya fama!&#39; dice adiós tras cinco meses en emisión
'¡Vaya fama!' dice adiós tras cinco meses en emisión

El espacio producido por Cuarzo Producciones (Banijay Iberia) se estrenó el 6 de septiembre de 2025 y, desde entonces, se ha movido en cifras que generalmente han oscilado entre el 6% y el 7% de cuota de pantalla. En las últimas semanas ya había visto reducida su duración, quedando encajado entre las 14:00 y las 15:00 horas, mientras el concurso presentado por Carlos Sobera y Tania Medina comenzaba a ganar terreno como telonero en la franja anterior.

Vídeos FormulaTV

Precisamente el rendimiento de 'El precio justo' ha terminado por inclinar la balanza. El concurso firmó un 8,3% de share el sábado en su nueva etapa con entregas inéditas y elevó el dato al 10% el domingo, su mejor resultado hasta la fecha. A partir de ahora, el formato de Fremantle ocupará también sábados y domingos la franja de 13:45 a 15:00 horas, la misma que mantiene de lunes a viernes.

&#39;El precio justo&#39; se enfrentará a &#39;La ruleta de la suerte&#39; durante toda la semana
'El precio justo' se enfrentará a 'La ruleta de la suerte' durante toda la semana

Contra 'La ruleta de la suerte'

Con este movimiento, Telecinco cierra su etapa reciente apostando por el corazón en el mediodía del fin de semana, terreno en el que competía directamente con 'D Corazón' en La 1, mientras el magacín de RTVE continúa consolidando su posición y sigue con una tendencia a la alza. El giro sitúa ahora a la cadena en una batalla más directa con propuestas de entretenimiento de corte similar como el concurso 'La ruleta de la suerte', que triunfa en Antena 3 con reposiciones.

De este modo, '¡Vaya fama!' se despide sin anuncio previo en antena y deja a 'Fiesta' como el único espacio de crónica social en la programación de sábados y domingos de Telecinco. La cadena reordena así su oferta en esta franja, apostando por el concurso diario como pilar también del fin de semana, siguiendo los pasos de Antena 3. ¿Conseguirá plantar cara a 'La ruleta de la suerte'?

Ver todos los comentarios (11)

Recomendamos

Síguenos

Noticias relacionadas

Vídeos relacionados

Top Series

Listas