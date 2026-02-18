Por Redacción |

Mediaset España mueve ficha en su programación de fin de semana. El grupo de comunicación ha decidido poner fin a '¡Vaya fama!' tras cinco meses en el mediodía de sábados y domingos de Telecinco. El formato presentado por Cristina Lasvignes y Fran Ramírez, que tomó el relevo de 'Socialité' al inicio de la temporada, se despide de la parrilla y deja su hueco a 'El precio justo', que amplía así su presencia también al fin de semana.

'¡Vaya fama!' dice adiós tras cinco meses en emisión

El espacio producido por Cuarzo Producciones (Banijay Iberia) se estrenó el 6 de septiembre de 2025 y, desde entonces, se ha movido en cifras que generalmente han oscilado entre el 6% y el 7% de cuota de pantalla. En las últimas semanas ya había visto reducida su duración, quedando encajado entre las 14:00 y las 15:00 horas, mientras el concurso presentado por Carlos Sobera y Tania Medina comenzaba a ganar terreno como telonero en la franja anterior.

Precisamente el rendimiento de 'El precio justo' ha terminado por inclinar la balanza. El concurso firmó un 8,3% de share el sábado en su nueva etapa con entregas inéditas y elevó el dato al 10% el domingo, su mejor resultado hasta la fecha. A partir de ahora, el formato de Fremantle ocupará también sábados y domingos la franja de 13:45 a 15:00 horas, la misma que mantiene de lunes a viernes.

'El precio justo' se enfrentará a 'La ruleta de la suerte' durante toda la semana

Contra 'La ruleta de la suerte'

Con este movimiento, el giro sitúa ahora a la cadena en

De este modo, '¡Vaya fama!' se despide sin anuncio previo en antena y deja a 'Fiesta' como el único espacio de crónica social en la programación de sábados y domingos de Telecinco. La cadena reordena así su oferta en esta franja, apostando por el concurso diario como pilar también del fin de semana, siguiendo los pasos de Antena 3. ¿Conseguirá plantar cara a 'La ruleta de la suerte'?