Telecinco trastoca su fin de semana recortando '¡Vaya fama!' e incorporando 'Casados a primera vista'

El nuevo año no ha traído, por el momento, optimismo sobre la crisis de audiencia que atraviesa Telecinco desde hace meses, especialmente los fines de semana. Tras incorporar reposiciones de 'El precio justo' hace dos semanas, ahora la principal cadena de Mediaset España ha decidido trastocar la franja de la mañana, lo que afecta a la emisión habitual de '¡Vaya fama!'.

Este sábado 7 de febrero, el formato a cargo de Cristina Lasvignes y Fran Ramírez no arranca como siempre a las 13:30h, sino que retrasa su inicio a las 13:55h, por lo que perderá 25 minutos de duración con respecto a anteriores semanas. Asimismo, este domingo 8 de febrero, '¡Vaya fama!' comenzará a las 13:50h, cinco minutos antes, manteniéndose en ambas jornadas como telonero en ambas ocasiones de 'Informativos Telecinco Fin de Semana'.

Fran Ramírez y Cristina Lasvignes en el plató de '¡Vaya fama!'

Estos cambios en el programa del corazón llegan después de un inicio de año en el que no parece haber síntomas de mejora en sus audiencias, puesto que estas se han movido entre un mínimo de 5,5% en el primer día del 2026 y un máximo de 7,8% el pasado 18 de enero, lo que está afectando también a los informativos de la cadena, a cuyas emisiones de los fines de semana les cuesta incluso alcanzar el doble dígito. El pasado fin de semana, de hecho, '¡Vaya fama!' se conformó con un 7,4% y un 6,4%, lejos del 10% y del 8,5% que obtuvo su directo competidor, 'D Corazón'.

Una nueva incorporación

'Casados a primera vista'

Entre otros cambios,, ocupado ahora por la reposición de ' La noche del gran show ', que se adelanta, al igual que ' Más que coches '., dado que la cadena decidía incorporar el reality a partir de las 11:35h, también con reposiciones, tras su buena acogida en el prime time, donde ha cosechado un 15,2%, un 13% y un 13,% en las emisiones que lleva hasta la fecha.

La llegada de 'Casados a primera vista' sustituye así a la emisión habitual de las reposiciones de 'Got Talent España' que, no obstante, se mantienen en la mañana del domingo, antes de 'El precio justo'. El concurso capitaneado por Carlos Sobera arrancará entonces a las 12:25h, veinticinco minutos más tarde que hace una semana, como antesala del nuevo horario de '¡Vaya fama!'. Telecinco trastoca así las parrillas de este sábado y este domingo, a la espera de conocer los datos de audiencia y si mantendrá o no estos cambios las próximas semanas.