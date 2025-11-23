Telecinco quita 'Agárrate al sillón', estira 'Fiesta' y reformula '¡Vaya fama!' para alzar sus fines de semana

Por Beatriz Prieto |

Un mes después de que Telecinco anunciara su decisión de situar 'Agárrate al sillón' también en las tardes de los fines de semana, la cadena de Mediaset España ha renunciado a dicha estrategia para dar paso a nuevos planes con los que alzar sus audiencias los sábados y domingos, que afectarán a '¡Vaya fama!' y 'Fiesta', sus formatos más icónicos del fin de semana.

Según avanza Poco Pasa TV, la principal cadena de Mediaset España ha decidido eliminar definitivamente 'Agárrate al sillón' de las tardes de los sábados y domingos, para ampliar de nuevo el horario de 'Fiesta'. El programa de Emma García ya vio reducido su horario hace casi un mes ante la llegada del concurso de Eugeni Alemany, por lo que volverá a recuperar terreno en las tardes de Telecinco, hasta las nueve de la noche.

Emma García en 'Fiesta'

Asimismo, '¡Vaya fama!' volverá a reformularse, en esta ocasión, al prescindir de sus colaboradores en plató. De este modo, el formato contará solo con la presencia de Cristina Lasvignes y Fran Ramírez y renuncia a rostros como Antonio Montero, Carmen Borrego, Makoke o Alejandra Rubio, marcando así distancias con su directo competidor, 'D Corazón', que recibe cada día en plató a un plantel de colaboradores.

Una situación delicada

'Agárrate al sillón'

Con estos cambios, que, Telecinco busca frenar la sangría que sufre ' Informativos Telecinco Fin de Semana ', tratando de, dado que no ha logrado alcanzar el doble dígito en las últimas semanas.

La decisión de la cadena se da a conocer un día después de que '¡Vaya fama!' firmara su tercer mejor dato histórico con un 7,8% y 457.000 espectadores, lo que favoreció que el informativo alcanzara un 9,2% y 810.000. Mientras, en la tarde, 'Fiesta' cosechó un 8,9% y 809.000 y 'Agárrate al sillón', un 8% y 752.000 que condujeron a la segunda edición del telediario a un pobre 7,7% y 785.000 espectadores, su mínimo de share desde que el concurso saltó a los fines de semana, donde ha bailado entre el máximo de 9% en su estreno y un mínimo de 7,6%.