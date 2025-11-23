FormulaTV
Conectar
Última hora Buenafuente anuncia su retirada temporal

TERREMOTO

Telecinco quita 'Agárrate al sillón', estira 'Fiesta' y reformula '¡Vaya fama!' para alzar sus fines de semana

La cadena busca remontar las preocupantes audiencias de sus informativos, reforzando las apuestas previas que se emiten los fines de semana.

Telecinco quita 'Agárrate al sillón', estira 'Fiesta' y reformula '¡Vaya fama!' para alzar sus fines de semana
©Mediaset España
Por Beatriz PrietoPublicado: Domingo 23 Noviembre 2025 17:04 (hace 4 horas)

Un mes después de que Telecinco anunciara su decisión de situar 'Agárrate al sillón' también en las tardes de los fines de semana, la cadena de Mediaset España ha renunciado a dicha estrategia para dar paso a nuevos planes con los que alzar sus audiencias los sábados y domingos, que afectarán a '¡Vaya fama!' y 'Fiesta', sus formatos más icónicos del fin de semana.

Según avanza Poco Pasa TV, la principal cadena de Mediaset España ha decidido eliminar definitivamente 'Agárrate al sillón' de las tardes de los sábados y domingos, para ampliar de nuevo el horario de 'Fiesta'. El programa de Emma García ya vio reducido su horario hace casi un mes ante la llegada del concurso de Eugeni Alemany, por lo que volverá a recuperar terreno en las tardes de Telecinco, hasta las nueve de la noche.

Emma García en &#39;Fiesta&#39;
Emma García en 'Fiesta'
Vídeos FormulaTV

Asimismo, '¡Vaya fama!' volverá a reformularse, en esta ocasión, al prescindir de sus colaboradores en plató. De este modo, el formato contará solo con la presencia de Cristina Lasvignes y Fran Ramírez y renuncia a rostros como Antonio Montero, Carmen Borrego, Makoke o Alejandra Rubio, marcando así distancias con su directo competidor, 'D Corazón', que recibe cada día en plató a un plantel de colaboradores.

Una situación delicada

Con estos cambios, que se harán efectivos a partir del próximo fin de semana, concretamente, el 29 de noviembre, Telecinco busca frenar la sangría que sufre 'Informativos Telecinco Fin de Semana', tratando de revitalizar la audiencia de las apuestas previas para favorecerlo con el efecto arrastre, dado que no ha logrado alcanzar el doble dígito en las últimas semanas.

&#39;Agárrate al sillón&#39;
'Agárrate al sillón'

La decisión de la cadena se da a conocer un día después de que '¡Vaya fama!' firmara su tercer mejor dato histórico con un 7,8% y 457.000 espectadores, lo que favoreció que el informativo alcanzara un 9,2% y 810.000. Mientras, en la tarde, 'Fiesta' cosechó un 8,9% y 809.000 y 'Agárrate al sillón', un 8% y 752.000 que condujeron a la segunda edición del telediario a un pobre 7,7% y 785.000 espectadores, su mínimo de share desde que el concurso saltó a los fines de semana, donde ha bailado entre el máximo de 9% en su estreno y un mínimo de 7,6%.

Ver todos los comentarios (7)

Recomendamos

Síguenos

Noticias relacionadas

Programas relacionados

Top Series

Listas