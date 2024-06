Por Beatriz Prieto |

'Supervivientes 2024' se despidió de su audiencia la madrugada del miércoles 19 de junio, con una gala que concluyó con la victoria de Pedro García Aguado ante Rubén Torres. Sin embargo, al contrario que en anteriores ediciones, nada se anunció sobre un posible debate final con todos los concursantes, y más teniendo en cuenta el inminente estreno de 'Supervivientes All Stars' el jueves 20 de junio, a las 22.00h.

Jorge Javier junto a la mayoría de concursantes de 'Supervivientes 2024' en su final

Sin ni siquiera un paréntesis entre un reality y otro, Telecinco sorprendía el día antes del estreno del nuevo 'All Stars' al confirmar no solo el hecho de quede 'Supervivientes 2024', sino que este tendría lugar en una fecha de lo más inusual e inesperada:

Tal y como recoge la nota de prensa emitida desde Mediaset España, "los grandes protagonistas de 'Supervivientes 2024'", con Pedro y Torres a la cabeza, como primer y segundo clasificado de la edición, "se reunirán de nuevo en el plató de la cadena para hacer balance de la edición", lo que podría dar a entender que no todos los concursantes estarán presentes. La compañía evita así calificar la cita como "debate final", cuya duración no se ha dado a conocer pero que entraría dentro de las más de tres horas que dura la gala inaugural de 'Supervivientes All Stars', desde las 22.00h y las 01.45h.

Así arranca 'Supervivientes All Stars'

Con Jorge Javier Vázquez de maestro de ceremonias y Laura Madrueño desde Honduras, 'Supervivientes All Stars' arrancará la noche del 20 de junio con los típicos saltos desde el helicóptero por parte de sus diez concursantes, que afrontarán su primer juego de recompensa al pisar la playa. A través de un circuito de barro y agua, deberán encontrar las llaves de tres baúles con distintos tamaños para conseguir una dotación que la organización ya no les proporcionará esta edición, en la que solo podrán conseguir alimento por sus propios medios o en las pruebas de recompensa.