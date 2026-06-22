Telecinco estrena 'Romi', la serie protagonizada por una detective con discapacidad auditiva

Por Fidel Conejero |

Telecinco ya tiene sustituta para 'Supervivientes' en la noche de los domingos. Tras el especial de 'El precio justo' del 21 de junio, la cadena estrenará el próximo domingo 28 de junio 'Romi', una serie procedimental protagonizada por una detective con discapacidad auditiva que combina la resolución de casos con una trama familiar y de misterio que se desarrolla a lo largo de sus ocho episodios.

La ficción está encabezada por María Cerezuela, ganadora del Goya a Mejor Actriz Revelación en 2022 por 'Maixabel', y cuenta también con Natalia Millán entre sus principales protagonistas. Completan el reparto nombres como Edurne Azkarate, Unax Ugalde, Elena Irureta, Asier Etxeandia, Iñaki Font, Álvar Gordejuela, Mikele Urroz y Verónika Moral.

Antes de su llegada a Telecinco, la serie fue presentada en el South International Series Festival de Cádiz y se estrenó en Prime Video en septiembre de 2025. La producción fue anunciada por Mediaset España en 2020 y rodada en 2023 en Bilbao y sus alrededores y consta de ocho capítulos de alrededor de 70 minutos de duración.

María Cerezuela y Edurne Azkarate en 'Romi'

Una investigación familiar que conecta con el pasado de la protagonista

La protagonista de la ficción es Romi, una joven detective privada con discapacidad auditiva postlocutiva y usuaria de implante coclear. Gracias a su capacidad de observación y a sus conocimientos sobre microexpresiones y lenguaje no verbal, destaca en la resolución de los casos que llegan a la agencia para la que trabaja.

Sin embargo, la serie no se limita a las investigaciones episódicas. La trama principal gira en torno a la muerte de Bixente, padre de Romi y marido de Alaia, una inspectora de la Ertzaintza interpretada por Natalia Millán. El hombre falleció veinte años atrás en una explosión en la que la propia Romi perdió la audición.

Las continuas diferencias entre madre e hija quedan en un segundo plano cuando ambas se ven obligadas a colaborar en una investigación que les lleva a replantearse todo lo que creían saber sobre aquel suceso. A medida que avanzan las pesquisas, descubrirán secretos ocultos sobre Bixente y comenzarán a cuestionarse si su muerte fue realmente accidental.