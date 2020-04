Telecinco tiene sobre la mesa una nueva edición de 'GH' en otoño de 2020

Se cumplen 20 años desde que se estrenó la primera edición de 'Gran Hermano' y el formato vive una celebración agridulce. Por un lado, la última edición emitida hasta la fecha, 'GH VIP 7', fue todo un éxito en audiencias y cerró con la media de share más alta desde el año 2002. Por otro, la crisis de anunciantes por el caso Carlota pone en duda la supervivencia del programa. Y, para remate, la crisis del coronavirus no permite realizar algún tipo de homenaje en la casa más famosa de la televisión.

Sin embargo, en Mediaset España no se da por muerto el formato y, de hecho, podría regresar con normalidad este otoño. Tal y como ha informado Rocco Steinhöuser en "Versió" de RAC 1, el grupo mantiene conversaciones con Zeppelin TV y la puerta a una nueva edición de 'GH' está abierta. Como era de esperar, de producirse conllevaría notables cambios para garantizar el buen funcionamiento del reality show.

El confesionario de 'GH 12+1'

Según el periodista, lo primero que se estaría estudiando sería la predisposición de los anunciantes, así como la situación sanitaria que afecta a nuestro país en este momento y que afecta a la producción de programas de televisión. La nueva entrega podría ser 'GH VIP 8', siguiendo la estela de los últimos años, o bien se podría apostar por recuperar los concursantes anónimos o por mezclar a famosos con desconocidos. También se estarían planteando un cambio de nombre, al estilo de 'El tiempo del descuento'.

Tal y como ha podido saber FormulaTV, la decisión final no estaría tomada y no habría nada en firme, si bien todas estas posibilidades están sobre la mesa. De este modo, en otoño podríamos ver desde 'GH VIP 8' a otras alternativas como 'GH Dúo 2', que fue cancelado en enero, o una tercera edición de 'El Reencuentro', a saber. Lo que se torna complicado, eso sí, es realizar un casting de concursantes totalmente anónimos con tan poca antelación.

Diego Matamoros estaría negociando

Paralelamente, ya hay famosos que empiezan a calentar su posible fichaje por cualquiera de los realities que Telecinco decida hacer finalmente. Diego Matamoros ha sido el más rápido y, en un directo con Kiko Rivera realizado en los últimos días, aseguraba estar en conversaciones con Zeppelin TV para entrar en la casa de 'GH VIP 8'.

"He estado en 'Supervivientes' y me quedó un sabor de boca muy malo", admitía, ya que tuvo que abandonar el reality de aventuras en 2014 por prescripción médica. "Me quiero quitar esa espina", añadía. No obstante, cabe recordar que su nombre ha sonado en repetidas ocasiones en los últimos años y finalmente su fichaje nunca se ha llegado a producir, del mismo modo que no hay indicios de que el casting de la nueva edición de 'GH' esté en marcha. No se descarta, pues, que pueda ser una simple estrategia mediática del hijo de Kiko Matamoros.