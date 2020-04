Rodri Fuentes ('GH 17') rompe su silencio y confirma que iba a participar en 'GH Dúo' con Bea Retamal

La ruptura de Adara Molinero y Gianmarco Onestini se ha convertido en el tema estrella de los magacines de Telecinco. Son muchas las incógnitas que se han generado respecto a esta inesperada ruptura y por ello, sus protagonistas ya han protagonizado varias entrevistas en revistas de corazón y han participado en magacines de la cadena para dar su versión de los hechos. Los últimos en hacerlo han sido Gianmarco Onestini, que participó en 'Viva la vida' el domingo 12 de abril y Rodri Fuentes, que ha concedido una entrevista en la que ha aclarado cuál es su relación con Adara Molinero.

Rodri Fuentes y Bea Retamal

Los celos de Gianmarco Onestini por unos mensajes que su exnovia y Rodrigo intercambiaron fueron el detonante de su abrupta ruptura y por ello, el exconcursante de 'Gran Hermano 17' ha querido romper su silencio y aclarar lo sucedido en una amplia entrevista a Chance. Este ha afirmado que entre ambos no hay nada y ha querido dejar muy claro que "no voy a entrar más en eso". Pese a ello, este afirma que tras esta polémica ahora ambos hablan más que antes, esencialmente para saber cómo están llevando la situación, pero siempre en tono amigable y en ningún caso de tonteo.

Aclara los mensajes con Adara

El propio Rodri cuenta que le pidió a Adara que aclarase públicamente el tema y le dio permiso a enseñar los mensajes que ambos habían intercambiado, algo que esta hizo en 'Sálvame'. Tras leerlos, muchos sí intuyeron un claro tono de tonteo, algo que Fuentes ha querido negar una vez más. Este califica esos mensajes como "normales de amigos de risas" y tiene claro que pueden malinterpretarse solo si son sacados de contexto. Además, deja muy claro que nunca se plantearon quedar en secreto y prueba de que no hay nada entre ambos es que viven muy cerca y hasta ahora nunca se han visto, algo que según Rodri, deja claro que en ningún momento hubo intención de ningún tipo de mantener una relación a espaldas de Onestini.

Su participación en 'GH Dúo'

Por último, y a diferencia de Onestini, el chico no ha querido cargar contra él y ha dejado claro que no tiene criterio para opinar ya que no le conoce y apenas tiene referencias sobre el italiano. De lo que sí ha querido hablar es de las acusaciones que ha recibido de intentar hacer un montaje con Fiama, exparticipante de 'La isla de las tentaciones'. Este ha contado que Fiama trabaja en una discoteca propiedad de unos amigos suyos y por ello entre ambos hay un vínculo que nunca ha llegado a ser sentimental. Califica como "absurdo" el hecho que muchos le acusen de querer hacer un montaje con ella para entrar en un reality y prueba de ello es que, tal y como confirma por primera vez, este iba a entrar en 'GH Dúo' junto a Bea Retamal, una edición que finalmente fue cancelada y sustituida por 'El tiempo del descuento'. Por último, Fuentes además ha dejado claro que a día de hoy ha rechazado el ir a programas o protagonizar canales en la plataforma de vídeos de Mediaset España, en definitiva, ha querido alejarse de la pequeña pantalla cuando podría haberse lucrado, y mucho, de sus últimas polémicas.

Adara Molinero y Gianmarco Onestini

Gianmarco carga duramente contra Adara

El que sí está hablando, y mucho, es Gianmarco. En 'Viva la vida', Onestini le quiso dejar claro a Emma García que "yo he luchado muchísimo por ella" y reconoció que se ha dado cuenta que "yo nunca le he interesado a ella". Prueba de eso es el comportamiento que, según él, su ya exnovia está teniendo ahora: "No se ha preocupado de cómo estoy en Italia (...) una persona que de verdad está enamorada reacciona diferente, le ha durado muy poco el amor (...) está haciendo cosas de persona que no está realmente enamorada de otro".

El ganador de 'El tiempo del descuento', además de quejarse públicamente de la actitud actual de Molinero, puso sobre la mesa los celos que estaba le demostró tener de Hugo Sierra e Ivana Icardi, que actualmente mantienen una relación amorosa en 'Supervivientes'. "Yo veía cosas que no me cuadraban, que hacía respecto a Hugo e Ivana (...) empecé a ver que ella sentía celos", empezó contando Gianmarco, para después reflexionar sobre lo que sentía cuando vio estos celos en su novia: "Yo siempre decía que no entendía que con lo que habíamos luchado por estar juntos, por qué ahora se preguntaba cómo estaba Hugo. ¿Al final qué interés tiene eso?".