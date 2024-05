Marieta se sincera y confirma los "besos de deseo" con Gorka en 'Supervivientes 2024'

Por Toño García Rodríguez |

El pasado jueves 9 de mayo, Kiko Jiménez soltaba una noticia bomba durante la gala de 'Supervivientes': "He visto a Gorka y a Marieta comerse la boca". Esta declaración del concursante desataba la ira de su compañero, Gorka Ibarguren, que negaba rotundamente los hechos y acusaba a Jiménez de mentiroso. Mientras, Marieta se mantuvo cabizbaja sin decir mucho respecto al tema, aunque finalmente se unía al vasco para desmentir la información. Ha sido ahora, durante la gala de 'Supervivientes: Conexión Honduras' emitida este 12 de mayo, cuando Marieta ha dado un giro radical a los hechos.

Gorka Ibarguren en 'Supervivientes'

La pareja de concursantes se enfrentó a, un lugar donde debían responder a todas las preguntas que Sandra Barneda iba a formular. Aunque el primero en pisarla fue Gorka, que, pronto llegó el turno de Marieta. "Para mí eres sagrada, Sandra. El otro día no fui sincera. Me puse un poco en compromiso.", comenzaba admitiendo la superviviente. Esto, según la exparticipante de ' La isla de las tentaciones y fue entonces cuando Barneda preguntaba si el vasco le ha dicho que le gusta. "No le ha hecho falta", respondía Marieta.

"¿Besos de cariño o besos de deseo?", intentaba aclarar la presentadora, a lo que la concursante respondía directamente: "Para mí, son besos de deseo". "Ya lo han visto varios compañeros, entonces tengo que ser justa y decirlo, porque si no, me callo y sigo", añadía durante su intervención, donde explicaba que "él es muy cariñoso y por la mañana nos levantábamos, dormíamos al lado... El otro día también me dijo que quería dormir conmigo (...) Yo, sinceramente, creo que si él no tuviese pareja, él hubiera tirado para adelante en público".

Ha traspasado límites

Sandra Barneda también quiso preguntar a Marieta si el vasco le había hablado alguna vez de su pareja, a lo que esta dijo que sí. "Cuando entró, dijo 'a ver si hago alguna trama con una chica, a ver si hay alguna chica que me interese...'. Eso lo dijo. Luego, de repente, dijo que se quería casar con ella", revelaba sobre las palabras de Gorka. "Primero empezó la carpeta con Miri. Aquí se dio cuenta de que a lo mejor interesaba más su relación de fuera, pero vio que yo le hacía gracia. Pero yo paso. Entre Gorka y yo ha habido tonteo", añadía la concursante, que opinaba que su compañero habría traspasado unos límites que podrían molestar a su novia.