Telecinco repite estrategia con 'Agárrate al sillón' y prueba suerte con otro sustituto para 'Socialité'

El primer fin de semana de agosto,. Para promocionar el concurso presentado por Eugeni Alemany y darle más bombo a al show, el canal de Mediaset España programó un especial para el domingo 3 de agosto.

Así, 'Fiesta' veía recortada su emisión para dejar hueco al concurso, pero esta estrategia consiguió unos aceptables datos de audiencia en la tarde del domingo. 'Agárrate al sillón' registró un 10,3% con 744.000 y estas cifras favorecieron también a los informativos, que marcaron un 9,5% con 768.000 espectadores.

Despedida de Antonio Santana y María Verdoy en 'Socialité'

Esta sería la razón por la que Telecinco ha decidido repetir este movimiento una semana más, anunciando un nuevo programa de 'Agárrate al sillón' el domingo 10 de agosto, volviendo a quitarle una hora de emisión al programa producido por Unicorn Content. ¿Conseguirá convertirse esta estrategia en una cita habitual de los domingos?

Otro sustituto

Después del final de 'Socialité', la cadena principal de Mediaset España apostó por reponer 'Universo Calleja' en su lugar. Sin embargo, los programas ya emitidos de Jesús Calleja no cumplieron las expectativas al marcar un 6,6% con 353.000 espectadores el sábado y un 5,5% con 313.000 el domingo.

Dani Martínez, presentador de 'El gran show'

Por este motivo, Telecinco ha decidido reponer otra oferta para probar suerte, volviéndole a dar otra vida a 'La noche del gran show', tal y como puede verse en su propia programación. De esta manera, el programa de Dani Martínez se emitirá el sábado desde las 13:15 a las 15:00h, compitiendo con 'D Corazón' en La 1 y 'La ruleta de la suerte' en Antena 3.