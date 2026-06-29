Telecinco ya tiene fecha para 'El precio de Cantora', con Santi Acosta

Por Fidel Conejero |

Telecinco dedicará el prime time del miércoles 8 de julio a un especial dedicado a uno de los lugares más emblemáticos de la crónica social española. La cadena emitirá, a partir de las 23:00 horas, 'El Precio de Cantora', un programa presentado por Santi Acosta en el que, por primera vez, las cámaras de televisión accederán al interior de la finca que durante décadas ha estado ligada a Isabel Pantoja y a su entorno familiar.

Producido por Telecinco en colaboración con Producciones Mandarina, el especial llega poco después de que Isabel Pantoja abandonara definitivamente la finca y permitirá recorrer algunas de sus estancias más conocidas de la mano de personas que vivieron allí durante años y fueron testigos de algunos de los episodios más mediáticos relacionados con el clan Pantoja.

'El Precio de Cantora' contará con la participación de Laura Cuevas, Dulce, Pepi Valladares y José Antonio Canales Rivera, cuatro personas estrechamente vinculadas a la historia de la finca. Cada uno de ellos volverá a recorrer los espacios que marcaron su vida para recordar algunos de los acontecimientos más conocidos ocurridos entre sus muros.

Entre los lugares que mostrará el programa se encuentran la habitación en la que se guardaban la caja fuerte y los conocidos; el comedor donde tuvo lugar el episodio del corte de pelo a Isa Pantoja que derivó en el conocido; la, una de las personas de mayordurante años; y la nave que se construyó para celebrar elde Kiko Rivera

Laura Cuevas, hija del mayoral de Cantora y nacida en la finca, recordará cómo fue crecer allí y rememorará algunos de los momentos que compartió con personalidades como María del Monte, Encarna Sánchez o Julián Muñoz. Por su parte, Dulce Delapiedra reconstruirá algunos de los episodios que vivió durante su etapa como niñera de Isa Pantoja y repasará cómo fueron los primeros años de la hija de la cantante.

Canales Rivera a Cantora regresará por primera vez desde 1984

Pepi Valladares también regresará a algunos de los lugares donde desarrolló buena parte de su trabajo junto a Isabel Pantoja y hablará de la transformación que experimentó la finca durante los años en los que Julián Muñoz formó parte de la vida de la artista. Finalmente, José Antonio Canales Rivera volverá al interior de Cantora por primera vez desde 1984 para recordar su infancia junto a Paquirri y mostrar algunas de las estancias más significativas de la propiedad.

Además de las imágenes grabadas en el interior de la finca, el especial continuará en plató, donde los cuatro protagonistas analizarán lo vivido durante el recorrido junto a Santi Acosta y un equipo de colaboradores. El programa pretende repasar la historia de uno de los enclaves más conocidos de la prensa del corazón a través de los testimonios de quienes convivieron en él y fueron testigos directos de algunos de sus episodios más recordados.