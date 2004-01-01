IMÁGENES INÉDITAS

Avance de 'El precio de Cantora', las cámaras de Telecinco entran en la finca de Isabel Pantoja

Laura Cuevas, Dulce, Pepi Valladares y José Antonio Canales Rivera participan en este especial de Telecinco que se estrena el miércoles 8 de julio.

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