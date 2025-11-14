Por Redacción |

'El precio de....' nació como una de las apuestas principales de Telecinco de cara al inicio de la temporada televisiva. No obstante, el programa se mantuvo en antena durante solo cuatro semanas, es decir, lo que duró septiembre, sin conocer si habría intención de retomarlo más adelante. Más de un meses y medio después, Mediaset tendría entre sus planes recuperarlo.

Una de las entregas estará relacionada con Kiko Rivera tras el levantamiento de su veto. Como hemos visto en los últimos meses, el grupo de comunicación está recuperando a aquellas figuras que censuró en el pasado, teniendo como principal ubicación para esto '¡De viernes!' a través de sus entrevistas semanales. Así es como hemos visto desfilar a figuras como Gloria Camila, Amador Mohedano o el mismo hijo de Isabel Pantoja.

Precisamente por haber recuperado a este personaje de la crónica social, Telecinco busca dedicar una entrega de 'El precio de...' a los asuntos relacionados con Cantora y el clan Pantoja, tal y como informa Poco Pasa TV. El citado medio habla de una tanda, por lo que este episodio relacionado con Rivera tan solo será uno de los próximos que se verán.

El rendimiento de 'El precio de...'

El hecho de que Telecinco trate de explotar las cuestiones relacionadas con Isabel Pantoja no es una idea descabellada. Precisamente, fue esta una de las razones por las que era de esperar que Telecinco siguiera apostando por el espacio presentado por Santi Acosta

'El precio de...' se estrenó el lunes 8 de septiembre con un notable 13,1% y 781.000 espectadores, lo que inundó de esperanza a la cadena. Sin embargo, a la semana siguiente bajó a un 10,2%, pero ese no fue su fondo, ya que 7 días más tarde reunió a tan solo un 8,7% que hizo sonar las alarmas. La temática sobre Pantoja pareció atraer a más audiencia, que le dio otra oportunidad hasta el mencionado 11,1%.