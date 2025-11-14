FormulaTV
Conectar

DESAPARECIÓ DE PARRILLA

Telecinco recuperará 'El precio de...' con una entrega sobre Cantora tras levantar el veto a Kiko Rivera

El programa presentado por Santi Acosta tan solo estuvo en activo un mes.

Telecinco recuperará 'El precio de...' con una entrega sobre Cantora tras levantar el veto a Kiko Rivera
©FesTVal
Por RedacciónPublicado: Viernes 14 Noviembre 2025 17:50 (hace 5 horas)

Programa relacionado

El precio de...

El precio de...

El precio de...

2025 - Act

España

Entrevistas Entretenimiento Documental

'El precio de....' nació como una de las apuestas principales de Telecinco de cara al inicio de la temporada televisiva. No obstante, el programa se mantuvo en antena durante solo cuatro semanas, es decir, lo que duró septiembre, sin conocer si habría intención de retomarlo más adelante. Más de un meses y medio después, Mediaset tendría entre sus planes recuperarlo.

Una de las entregas estará relacionada con Kiko Rivera tras el levantamiento de su veto. Como hemos visto en los últimos meses, el grupo de comunicación está recuperando a aquellas figuras que censuró en el pasado, teniendo como principal ubicación para esto '¡De viernes!' a través de sus entrevistas semanales. Así es como hemos visto desfilar a figuras como Gloria Camila, Amador Mohedano o el mismo hijo de Isabel Pantoja.

Kiko Rivera en su entrevista en &#39;¡De viernes!&#39;
Kiko Rivera en su entrevista en '¡De viernes!'
Vídeos FormulaTV

Precisamente por haber recuperado a este personaje de la crónica social, Telecinco busca dedicar una entrega de 'El precio de...' a los asuntos relacionados con Cantora y el clan Pantoja, tal y como informa Poco Pasa TV. El citado medio habla de una tanda, por lo que este episodio relacionado con Rivera tan solo será uno de los próximos que se verán.

El rendimiento de 'El precio de...'

El hecho de que Telecinco trate de explotar las cuestiones relacionadas con Isabel Pantoja no es una idea descabellada. La cuarta y última entrega de 'El precio de...' giró en torno a la tonadillera y le reportó al formato un 11,1%, su segundo mejor dato. Precisamente, fue esta una de las razones por las que era de esperar que Telecinco siguiera apostando por el espacio presentado por Santi Acosta.

Los colaboradores de &#39;El precio de...&#39;
Los colaboradores de 'El precio de...'

'El precio de...' se estrenó el lunes 8 de septiembre con un notable 13,1% y 781.000 espectadores, lo que inundó de esperanza a la cadena. Sin embargo, a la semana siguiente bajó a un 10,2%, pero ese no fue su fondo, ya que 7 días más tarde reunió a tan solo un 8,7% que hizo sonar las alarmas. La temática sobre Pantoja pareció atraer a más audiencia, que le dio otra oportunidad hasta el mencionado 11,1%.

Ver todos los comentarios (3)

Recomendamos

Síguenos

Noticias relacionadas

Famosos relacionados

Top Series

Listas