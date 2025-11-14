Programa relacionado
El precio de...
2025 - Act
España
Entrevistas Entretenimiento Documental
'El precio de....' nació como una de las apuestas principales de Telecinco de cara al inicio de la temporada televisiva. No obstante, el programa se mantuvo en antena durante solo cuatro semanas, es decir, lo que duró septiembre, sin conocer si habría intención de retomarlo más adelante. Más de un meses y medio después, Mediaset tendría entre sus planes recuperarlo.
Una de las entregas estará relacionada con Kiko Rivera tras el levantamiento de su veto. Como hemos visto en los últimos meses, el grupo de comunicación está recuperando a aquellas figuras que censuró en el pasado, teniendo como principal ubicación para esto '¡De viernes!' a través de sus entrevistas semanales. Así es como hemos visto desfilar a figuras como Gloria Camila, Amador Mohedano o el mismo hijo de Isabel Pantoja.
- 'Traitors: El debate' Programa 2
- Tu Cara Me Suena El Debate! Analizamos la gala 6
- Nos colamos en la grabación de Cifras y Letras
- Tu Cara Me Suena El Debate! Analizamos la gala 2
- María Bernardeau y Biel Anton nos hablan de FoQ La nueva generación
- Promo de La familia de la tele
- La revuelta salta al prime time
- Velvet: Yon González protagoniza el remake de Telemundo
Precisamente por haber recuperado a este personaje de la crónica social, Telecinco busca dedicar una entrega de 'El precio de...' a los asuntos relacionados con Cantora y el clan Pantoja, tal y como informa Poco Pasa TV. El citado medio habla de una tanda, por lo que este episodio relacionado con Rivera tan solo será uno de los próximos que se verán.
El rendimiento de 'El precio de...'
Santi Acosta.
'El precio de...' se estrenó el lunes 8 de septiembre con un notable 13,1% y 781.000 espectadores, lo que inundó de esperanza a la cadena. Sin embargo, a la semana siguiente bajó a un 10,2%, pero ese no fue su fondo, ya que 7 días más tarde reunió a tan solo un 8,7% que hizo sonar las alarmas. La temática sobre Pantoja pareció atraer a más audiencia, que le dio otra oportunidad hasta el mencionado 11,1%.