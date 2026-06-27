Por Diego López |

Cuarenta años después, una cámara de televisión vuelve a entrar en Cantora, la famosa finca que fuera propiedad de Isabel Pantoja y en la que vivió durante casi toda su vida. Ahora, cuando la cantante supuestamente se ha deshecho de ella para pagar deudas, Telecinco ha conseguido ingresar en su interior, que presenta un lamentable estado de conservación.

💥Isa Pantoja descubre en ¡De Viernes! que @telecincoes entrará en Cantora en un especial de 'El precio de...' con Santi Acosta. Muy pronto, estreno pic.twitter.com/BC6oHcu0Ai — Mediaset España (@mediasetcom) June 27, 2026

La cadena prepara un especial de 'El precio de...' presentado por Santi Acosta en el que recorrerán el actual estado de las instancias de Cantora, repasando además los momentos más comentados que se han vivido allí. Para ello, el programa invitará a la finca a grandes enemigos de Isabel Pantoja que vivieron o estuvieron allí en el pasado, tal y como ha desvelado '¡De viernes!', que ha mostrado las primeras imágenes del programa:

Canales Rivera: la relación de la familia con Isabel Pantoja es distante desde el reparto de la herencia de Paquirri, pero el torero se muestra muy enfadado con el estado actual de Cantora en las primeras imágenes del documental. "Esto antes era una buena finca, una buena plaza, ahora es un corral de mierda, estoy muy enfadado", se le escucha decir en las primeras imágenes.

la relación de la familia con Isabel Pantoja es distante desde el reparto de la herencia de Paquirri, pero el torero se muestra muy enfadado con el estado actual de Cantora en las primeras imágenes del documental. "Esto antes era una buena finca, una buena plaza, ahora es un corral de mierda, estoy muy enfadado", se le escucha decir en las primeras imágenes. Laura Cuevas: uno de los azotes públicos de Isabel Pantoja, es la hija del que fuera mayoral de Cantora, y siempre se ha mostrado muy crítica con la cantante, es especial por la relación que mantenía con su hija, Isa Pi.

uno de los azotes públicos de Isabel Pantoja, es la hija del que fuera mayoral de Cantora, y siempre se ha mostrado muy crítica con la cantante, es especial por la relación que mantenía con su hija, Isa Pi. Pepi Valladares: otra de las grandes críticas de Isabel Pantoja, en este caso fue ex empleada de Cantora, donde era asistenta. Ha desvelado en televisión alguno de los momentos íntimos más polémicos vividos en la casa.

otra de las grandes críticas de Isabel Pantoja, en este caso fue ex empleada de Cantora, donde era asistenta. Ha desvelado en televisión alguno de los momentos íntimos más polémicos vividos en la casa. Dulce Delapiedra: fue la niñera de Kiko Rivera e Isa Pi cuando eran pequeños, y también ha presenciado (y narrado) alguno de los momentos íntimos más fuertes sobre la relación de la tonadillera con sus hijos. Es muy crítica con la cantante y defensora de su hija.

Isa Pi contempla a Dulce en el especial 'El precio de... Cantora'

Recreará grandes momentos de la vida familiar de la Pantoja

A través de los testimonios de estos invitados, el programa recreara in situ alguno de los grandes momentos que se han vivido en la residencia, así como los más polémicos. Por ejemplo, Dulce mostrará los lugares donde se llevó a cabo

Cuando de adolescente ocultaba un noviete y, al enterarse, Isabel Pantoja le cortó el pelo con unas tijeras de cocina y, en la calle, Kiko Rivera quitó la ropa a su hermana y la enchufó con una manguera de agua fría en pleno invierno.

Al ver las imágenes del especial en '¡De viernes!', Isa Pantoja no pudo contener la emoción: "para mí es impactante ver esas imágenes". 'El precio de... Cantora' aún no tiene fecha de estreno, pero es previsible que se emita este mes de julio en prime time.