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'El precio de...' vuelve a Telecinco con una entrega especial sobre Cantora

Santi Acosta volverá a ponerse al frente del programa de investigación.

'El precio de...' vuelve a Telecinco con una entrega especial sobre Cantora
©RTVE / Mediaset España
Por Adrián López CarcelénPublicado: Martes 24 Marzo 2026 11:43 (hace 14 horas)

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'El precio de...' volverá a Telecinco con una entrega sobre Cantora el próximo lunes 30 de marzo a las 23:00 horas. Santi Acosta liderará una emisión que contará con testimonios exclusivos y datos reveladores sobre la supuesta operación secreta para vender la finca que habría realizado Kiko Rivera y que podría dinamitar cualquier intento de reconciliación con su madre Isabel Pantoja.

La que fuera road manager de la tonadillera, Begoña Gutiérrez, contará a los espectadores cómo fue su papel como mediadora en la venta de la deuda de la propiedad a un empresario extranjero. Una operación que podría haber contado con la colaboración de Kiko Rivera, que según ella habría actuado a espaldas de Isabel Pantoja para poder desprenderse de su parte de la herencia de Paquirri y obtener beneficio económico.

Begoña Gutiérrez participó en &#39;Pesadilla en El Paraíso 2&#39;
Begoña Gutiérrez participó en 'Pesadilla en El Paraíso 2'
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El programa mostrará a la audiencia mensajes, audios y documentos inéditos que, según Begoña Gutiérrez del Amo, demostrarían la existencia de esta operación que podría haber sido el origen del distanciamiento entre madre e hijo. Además, la ex road manager ofrecerá una reconstrucción del momento en el que Kiko Rivera habría encontrado los objetos de su padre, supuestamente robados, en una habitación de la finca.

Otros testimonios en 'El precio de... Cantora'

Además de Begoña Gutiérrez del Amo, el programa contará también con la presencia del ahijado de Tere Pollo, que asegura haber llevado a cabo movimientos de grandes cantidades de dinero en efectivo a una entidad bancaria de Gibraltar. Estos traslados se realizarían durante la época en la que la tonadillera mantuvo una estrecha relación con la periodista Encarna Sánchez.

La finca Cantora ya ocupó titulares con la emisión de &#39;Cantora, herencia envenenada&#39;
La finca Cantora ya ocupó titulares con la emisión de 'Cantora, herencia envenenada'

Pepi Valladares será otra de las grandes protagonistas de la noche y ofrecerá su versión sobre la gestión económica que la artista habría realizado durante ese periodo. Asimismo, 'El precio de... Cantora' ofrecerá imágenes inéditas del desalojo de Cantora, una finca que vuelve a estar en boca de todos y que ya protagonizó un especial en 2020 con 'Cantora, herencia envenenada'.

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