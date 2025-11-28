FormulaTV
Telefónica renueva los derechos de LaLiga hasta 2032

La empresa ha vuelto a adjudicarse uno de los paquetes principales de la competición española con el que refuerza su compromiso por el fútbol.

Publicado: Viernes 28 Noviembre 2025 17:20

Movistar Plus+ se ha asegurado seguir siendo 'La casa del fútbol' por los próximos años. Telefónica ha renovado los derechos de LaLiga al adjudicarse uno de los paquetes principales de la competición española. De este modo, el evento deportivo se verá a través de los canales del grupo hasta la temporada 2031/2032.

En este nuevo ciclo, que abarca desde la temporada 2027/2028 a la 2031/2032, Telefónica podrá optar en primera elección en 19 jornadas de cada temporada, entre las que se incluye "El Clásico" de la segunda vuelta. Esta adjudicación ha tenido un coste de 527,17 millones de euros para cada temporada, lo que se traduce en un montante de 2.635,85 millones de euros. Cabe destacar que el coste ha crecido solo un 1,4% más que el ciclo anterior.

Partido de LaLiga entre el Valencia y el Real Madrid
Aunque todavía está pendiente la firma del contrato entre Telefónica y LaLiga, la empresa se compromete a que los clientes de Movistar Plus+ sigan teniendo acceso al 100% de los partidos de LaLiga para disfrutar de toda la oferta futbolística. De este modo, la compañía apuesta por la estabilidad para sus clientes y por la producción de contenidos deportivos de calidad.

Más fútbol en Movistar Plus+

La noticia de la renovación de LaLiga en Movistar Plus+ coincide con la adquisición de la Champions League tan solo una semana atrás. Este evento y la Europa League se podrán ver en la compañía hasta 2031 gracias a la adjudicación en exclusiva a Telefónica. Además, el paquete conseguido también se compone de los derechos de emisión de la UEFA Youth League, la UEFA Europa Conference League y la UEFA Super Cup.

Celebración del Atlético de Madrid
En esta ocasión, la adquisición de estos eventos deportivos para las próximas cuatro temporadas se realizó por un valor total de 1.464 millones de euros. Por otro lado, Telefónica llegó a un acuerdo con RTVE para permitirle emitir las finales en abierto, por lo que el ente público ofrecerá estos partidos hasta 2031.

