Telemadrid denuncia una "campaña de descrédito" para conseguir "la dimisión del actual equipo directivo"

El 18 de diciembre, Telemadrid lanzó un comunicado oficial en nombre del Consejo de Administración de la entidad y del Director General de Radio Televisión Madrid (RTVM), José Pablo López Sánchez, en el que se defendía la integridad de la cadena pública madrileña. Además, en el texto se denunciaba "una campaña de descrédito basada en la desinformación" por parte de "diversos sectores", con el fin de acabar con el "modelo de radio televisión pública que no sirve a intereses estratégicos ni económicos particulares".

Sede de Telemadrid

"RTVM es hoy una empresa pública saneada, sostenible, que recupera audiencia, que crece en prestigio y que genera valor en el sector audiovisual de la Comunidad de Madrid", recogía el comunicado, en el que se defendía la apuesta por "crear un medio público plural", "centrado en el ciudadano y no en el votante como lo estuvo en el pasado". El texto proseguía recordando "años de inversiones ruinosas, contrataciones laborales irregulares y un ERE sobre más de 850 personas", a los que ahora se uniría el hecho de "sembrar dudas sobre la gestión empresarial de esta compañía para conseguir la dimisión del actual equipo directivo". El documento aclaraba también que "todas las contrataciones laborales" que se han llevado a cabo en la cadena en los tres últimos años "han contado con la autorización previa de la Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid".

Además, el texto destacó el hecho de que "por primera vez en muchos años", en la entidad se habían realizado "procesos de selección de personal conforme a criterios objetivos", sin que estos hubieran sido impugnados ante los tribunales. "La Administración madrileña ha sido puntualmente informada, en distintas reuniones, de la necesidad de autorizar la contratación laboral de colaboradores y presentadores ante el cambio de criterio de la Inspección de Trabajo operado en los últimos meses sin que, a día de hoy, dispongamos de ninguna solución al respecto", prosiguió el comunicado, donde se criticó el "sistema de autorización previa para cualquier contratación", dado que dificulta la gestión de los recursos humanos.

Serias dificultades en la gestión diaria

En el documento se hacía referencia el sistema de contratación empleado entre 2004 y 2016, "al margen de cualquier proceso selectivo basado en criterios objetivos y vulnerando los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a una empresa pública",. Además, también se mencionaron a los "más de 70 trabajadores" que habían accedido a la entidad "sin ningún proceso selectivo" y que habían ganado "sentencias judiciales que reconocen su contrato como indefinido, a los que se sumaba otros 51 "en una situación similar". Sentencias que, recalcó la directiva, no fueron recurridas por la empresa, antes de que el comunicado concluyera añadiendo las dificultades que afrontaba la cadena a la hora de llevar a cabo la "gestión diaria".

Entre dichos problemas, figuraban el hecho de que no se cubran las bajas laborales; que no se autorice la contratación del "personal eventual preciso" para emitir "el deporte regional, masculino y femenino, como se hizo en las dos últimas temporadas"; que siga "sin aprobarse la financiación del plan de actualización tecnológica de la cadena" tras diez años sin renovar el equipamiento; y que no se haya dado "una solución que permita continuar con la implantación del modelo de producción establecido en la Carta Básica de Telemadrid y asentar la situación laboral del personal incorporado". Problemas por los que, como afirma el texto, la directiva se habría puesto en contaco con la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "para solicitarle una reunión, petición que aún no ha sido respondida". "En esta situación, el Consejo de Administración y la Dirección general hacen una llamada a la reflexión en línea con la responsabilidad demostrada por los trabajadores de RTVM durante estos tres años", finaliza el documento.