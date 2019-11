Así fue la vuelta de Terelu Campos como presentadora a Telemadrid en 'Aquellos maravillosos años'

Está claro que uno de los sueños profesionales de Terelu Campos es volver a ser presentadora de televisión. Desde que fuese la sustituta de Jorge Javier Vázquez en 'Sálvame Deluxe', la malagueña no se ha hecho cargo de ningún formato de forma fija y es por ello que en infinidad de ocasiones ha dejado muy claro que quiere volver a ocupar ese puesto. La hemos podido ver colaborando en 'Sálvame', 'Viva la vida' o 'Mad in Spain', pero nunca se le ha dado la oportunidad de ponerse al frente de un espacio... hasta ahora. Y es que una baja médica temporal de Toñi Moreno la ha llevado de nuevo a ser presentadora.

La noticia la conocíamos en la tarde del miércoles 20 de noviembre, cuando Telemadrid informaba oficialmente queesa misma noche. La presentadora se encontraba ingresada en el hospital y por ello no iba a poder presentar el programa, al igual que tampoco se había podido poner al frente de ' Mujeres y hombres y viceversa ' (puesto que había ocupado Nagore Robles ). Es por eso que la autonómica madrileña optó por contar con Terelu Campos como presentadora sustituta y es que cabe recordar que

Terelu Campos en 'Aquellos maravillosos años'

Campos empezó la entrega de 'Aquellos maravillosos años' visiblemente emocionada de poder asumir este reto, aunque en todo momento se mostró preocupada por Moreno, verbalizando además el deseo de tenerla de nuevo en el espacio. "La sensación que tengo esta noche es agridulce. Dulce porque vuelvo a saludarles después de muchos años a través de la pantalla de Telemadrid, donde he pasado los años profesionales más felices de mi vida". La malagueña se mostraba feliz de volver a ser presentadora en esta cadena después de que entre los años 1997 y 2004 se convirtiese en la auténtica "reina de las tardes" gracias al éxito del magacín que conducía, 'Con T de tarde'.

Toñi Moreno llama en directo

"Y es agrio porque mi compañera y amiga Toñi Moreno no va a poder estar esta noche con nosotros. Cualquier mujer que haya estado embarazada, sabe que hay días mejores y días peores y hoy Toñi tiene que descansar", seguía explicando a su público la malagueña. Era entonces cuando el espacio establecía una conexión telefónica con Moreno, quién no dudaba en destacar la belleza de Campos y le agradecía el haberse podido hacer cargo del espacio. "La hemos llamado hace un par de dos y le hemos dicho que iba a presentar", contaba entre risas, para después explicar lo que había sucedido. Y es que el ingreso de Moreno se había producido de forma inesperada para todos, por ello se tuvo que buscar una solución en tiempo récord.

Después, Toñi Moreno decidía hablar abiertamente del problema de salud que ha sufrido a causa del embarazo. "Quiero tranquilizar a todos, en especial a mi madre (...) el problema es que no tengo hierro, algo que yo no sabía que era tan importante (...) los médicos me han dicho que por prevención tengo que quedarme 48 horas en el hospital para que me pongan hierro", seguía contando la andaluza, confirmando después que el bebé se encuentra perfectamente y que ella también: "En 48 horas estoy operativa". Por último, le confesaba a Campos que "te tengo mucha envidia por los invitados que tienes hoy", y esta la emplazaba a verse el miércoles siguiente, cuando estuviese recuperada y pudiese volver a ponerse al frente del espacio.