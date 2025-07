Por Sandra Alcaide Barrón |

Telenoticias 1 ', el programa de informativos de Telemadrid presentado por Víctor Arribas Cristina Ortega , ha protagonizadocon la emisión deen Santiago de Chile. El presidente del gobiernoante empresarios en el país latinoamericano, en una intervención en la que argumentaba y declaraba alguna de las

"Como presidente del gobierno, no solamente he reformado la ley de formación profesional, la ley de educación básica y he extendido la educación de 0 a 3 años. También he modificado la ley de universidades y he garantizado la igualdad de oportunidades con becas, llegando a 2.500 millones de euros al año", declaraba.

Víctor Arribas, presentador de 'Telenoticias 1' de Telemadrid

Sin embargo, las redes se hacían eco de este discurso de Pedro Sánchez al percibir una clara distorsión tanto en voz como en imagen, dado que se veía y escuchaba a una velocidad evidentemente más lenta de lo habitual. Algunos de los usuarios acusan a la televisión madrileña de pretender mostrar al presidente del gobierno ebrio o "drogado" con la manipulación de este fragmento.

El PSOE exige disculpas y una rectificación

Ante estas polémicas imágenes de 'Telenoticias 1', el PSOE no tardaría en exigir unas disculpas y una rectificación, al percibir una intención dañina hacia la imagen de Pedro Sánchez. En primer lugar, la cuenta oficial del Partido Socialista de Madrid advertía sobre el vídeo: "Aviso: este vídeo está manipulado y se ha emitido este mediodía en Telemadrid. ¿Por qué distorsionan la voz del presidente del Gobierno?".

Pedro Sánchez durante su discurso ante empresarios en Santiago de Chile

Más tarde, Óscar López, Secretario General del PSOE de Madrid y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, también comentaba el vídeo en redes, exigiendo una disculpa inmediata. "Es intolerable esta inquina diaria contra el Gobierno en una TV pública pagada por todos. Exigimos disculpas, una rectificación y que se asuman responsabilidades. No todo vale".