La polémica ha estallado en Australia. El pasado lunes 29 de enero, la cadena de televisión australiana Nine emitió en su informativo, durante el desarrollo de una noticia sobre el cambio de la legislación en la caza de patos, una imagen retocada de la diputada por el Partido de la Justicia Animal, Georgie Purcell. Fue la propia política quien estalló en su cuenta de X: "Ayer soporté mucho, pero que un medio de comunicación retocara mi cuerpo y mi vestimenta con Photoshop no estaba en mi cartón del bingo".

Purcell publicó la imagen retocada por 9News junto a la fotografía original y señaló:, concluyó Purcell en su cuenta de X, antiguo Twitter. En la mañana del día siguiente, 9News Melbourne emitió un comunicado con las palabras de su director, Hugh Nailon, en el que: "Nuestro departamento gráfico obtuvo una imagen online de Georgie para usarla en nuestra historia sobre la caza de patos".

Sin embargo, Nailon culpó a Photoshop:"Como es práctica común, se cambió el tamaño de la imagen para que se ajustara a nuestras especificaciones. Durante ese proceso, la automatización de Photoshop creó una imagen que no era consecuente con la original". Tras el comunicado, uno de los representantes de Adobe, empresa creadora de Photoshop, ha asegurado que "cualquier cambio en la imagen habría requerido intervención y aprobación humana", tal y como ha recogido The Sydney Morning Herald. Tras ello, '9News' ha confirmado que sí hubo intervención humana en la decisión de usar la imagen, pero no se recibieron instrucciones respecto al tono.

I endured a lot yesterday.



But having my body and outfit photoshopped by a media outlet was not on my bingo card.



Note the enlarged boobs and outfit to be made more revealing.



Can't imagine this happening to a male MP.



What gives? pic.twitter.com/NhnkDRMidc