'Peaky Blinders' se ha convertido en toda una franquicia transmedia capaz de generar contenido en diferentes formatos, desde libros de cocina hasta experiencias de realidad virtual, pero esos complementos no pueden rivalizar con una serie matriz que, como tantas otras producciones, se ha visto afectada por las inclemencias de la pandemia de coronavirus. Una vez superado un desarrollo más complicado de lo habitual, agravado aún más por el fallecimiento de Helen McCrory, BBC One finalmente ha fijado la fecha de regreso de su ficción estrella.

La sexta y última temporada de 'Peaky Blinders' arrancará su emisión en la corporación británica el 27 de febrero a las 21 horas. Así ha sido confirmada por la propia BBC a través de un espectacular mural pintado en Birmingham, el hogar de la banda protagonista. La obra firmada por Akse muestra al siempre desafiante Tommy Shelby, que será interpretado por última vez en la pequeña pantalla por Cillian Murphy en esta esperada entrega final.

En cuanto al lanzamiento fuera del Reino Unido, cabe esperar que Netflix vuelva a asumir las tareas de distribución. Si se mantienen los plazos de la quinta temporada, que aterrizó en la plataforma roja una vez completada su emisión original, la sexta podría debutar en España a comienzos de abril. Los seis nuevos episodios pondrán a los Shelby en un "peligro extremo", como confirmó el creador Steven Knight, que ha vuelto a colaborar con el extenso elenco encabezado por Murphy, Paul Anderson, Sophie Rundle, Stephen Graham, Anya Taylor-Joy, Finn Cole y Tom Hardy.

The Shelbys are back in business. Watch the final series of #PeakyBlinders on @BBCOne and @BBCiPlayer from 27 February. pic.twitter.com/Sq9kC9YINd