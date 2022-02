¿Tendrá segunda temporada 'Separación', el thriller laboral de Apple TV+?

'Separación' se ha convertido en el drama de Apple TV+ mejor valorado, al menos según la media recogida por Metacritic. Tan solo por debajo de anteriores títulos como 'Dickinson', 'Ted Lasso' y 'Little America' -que abrazan una vertiente cómica en mayor o menor medida- y algún que otro esfuerzo documental e infantil, este thriller dirigido por Ben Stiller se ha conseguido consolidar como una de las producciones mejor recibidas de la plataforma y, teniendo en cuenta que no se trata de una miniserie, no podemos evitar preguntarnos si sus numerosos misterios se extenderán a lo largo de futuras temporadas.

Adam Scott en 'Separación'

Los dos primeros episodios de 'Separación', que llegaron el viernes 18 de febrero al servicio digital, nos han presentado el perturbador mundo ideado por Dan Erickson, en el que Mark (Adam Scott) es uno de los empleados de Lumon Industries que se han sometido a un innovador experimento: separar de manera radical los recuerdos de su trabajo de los de su vida personal. Esta premisa, que en cierta medida recuerda al punto de partida de '¡Olvídate de mí!', da pie a una avalancha de interrogantes que se van desenvolviendo episodio tras episodio, y cuya resolución puede ir más allá de los nueve episodios que integran la primera entrega, coprotagonizada por Patricia Arquette, John Turturro, Britt Lower, Zach Cherry, Tramell Tillman y Christopher Walken.

Durante su paso por el tour de invierno de la Asociación de Críticos de Televisión, Stiller aludió precisamente a esa posibilidad, como recoge Showbiz CheatSheet. "Sé que Dan ha planteado otra temporada", reconocía el cineasta, sin limitar el futuro de la serie a tan solo otra tanda más: "Y espero que esa temporada, si Apple decide seguir adelante y hacer una segunda temporada, responda preguntas que han quedado en el aire en la primera temporada, pero que también despierte otros interrogantes. Por lo que nos ha contado de la segunda temporada, el final abre más preguntas. Son al menos otras dos temporadas, si es que podemos hacerlas".

Proyecto cambiante

'Separación' empezó a despertar interés cuando el guion de su piloto fue incluido en la lista de Bloodlist de los mejores libretos de género que se quedaron sin producir en 2016. Tres años después, Apple dio luz verde a la obra creada por Erickson, cuya perspectiva de la misma ha ido cambiando durante el longevo desarrollo. "Es una historia que inicialmente planteé en mi cabeza como una película o una miniserie. Y a medida que pasaba el tiempo y pensaba en las infinitas posibilidades de algo así, me quedó claro que este es un mundo en el que nos queríamos tomar nuestro tiempo para explorar", aseveraba el guionista.

Por lo tanto, aunque Apple TV+ no se haya pronunciado de manera oficial acerca de la renovación, lo cual seguramente dependa del desempeño de la serie en la plataforma, está claro que la intención de los responsables de 'Separación' es expandir este universo todo lo posible. Y la puerta de entrada a ese potencial futuro es una primera temporada que lanzará un nuevo episodio por semana, hasta culminar con un desenlace que Stiller espera que "te haga querer ver otra temporada" con sus giros argumentales.