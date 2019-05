El feo desplante de Bertín Osborne a Ana Rosa Quintana: "Si quieres que hablemos, me invitas a tu programa"

Habitualmente, Ana Rosa Quintana suele recibir en 'El programa de Ana Rosa', su magacín diario en Telecinco, a infinidad de rostros de la cadena para promocionar sus próximos estrenos o simplemente a hablar de nuevas entregas de sus formatos. Más allá de hablar de política, sociedad o realitys, también hay tiempo para, de forma distendida, promocionar espacios de la cadena y es precisamente lo que se quería hacer este jueves 23 de mayo con el presentador de 'Mi casa es la tuya', Bertín Osborne.

Bertín Osborne y Ana Rosa Quintana

El formato presentado por Ana Rosa Quintana conectaba en directo con el cantante de "Tú, solo tú" para promocionar la nueva entrega del programa que presenta desde hace años, 'Mi casa es la tuya'; ya que se encontraba en un evento publicitario. En este caso, la invitada de esta entrega que se emite el viernes 24 de mayo es la cantante Marta Sánchez , un rostro que sin duda se encuentra de plena actualidad. La intérprete acude al programa de Osborne en una semana marcada por la polémica tras su accidentado concierto en Badalona, por ello, no sorprende que desde el magacín se quisiese hablar de ella.

Aprovechando la "coincidencia", la presentadora del magazine matinal quiso preguntarle al respecto, a lo que el intérprete madrileño no dudó en responder de una forma tajante y muy directa: "Yo no estoy aquí para hablar de Marta Sanchez". Quintana haciendo alarde su elegancia, respondía cortésmente que ella lo quería "saber todo", a lo que el conductor español contestaba: "Si quieres que hablemos de otra cuestión, me invitas a tu programa un día y voy encantado, como he hecho siempre", una pregunta que fue bien recibida por la periodista, como es evidente.

Salvada por la campana

La reportera desplazada hasta el acto promocional seguía intentando rascar alguna declaración sobre Sánchez provocando que la tensión llegará a su punto más álgido, momento en el que Ana Rosa tuvo que despedir la conexión para dar paso a publicidad. Así, la presentadora se despedía de la inesperada e incomoda situación vivida de manera sosegada y dejando las puertas abiertas a Osborne: "Puedes venir a este programa siempre que quieras. Un beso fuerte".