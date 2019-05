El zasca de Ana Rosa Quintana al candidato de VOX que llamó feas a las feministas: "Él me parece horroroso"

"Todas esas feministas feas que les dicen a las mujeres españolas lo que tienen que hacer". Con esas irrespetuosas palabras se desmarcaba el candidato de VOX al Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, durante el último mitin de su partido. Unas declaraciones que no han pasado por alto varias representantes políticas, muy críticas con el representante de ultraderecha, ni tampoco tertulianas televisivas como las de 'El programa de Ana Rosa'.

Ana Rosa Quintana criticó las palabras de Jordi Buxadé, representante de VOX

"No se puede insultar así a la gente", denunciaba Ana Terradillos desde el plató del espacio de Telecinco durante la mañana del 23 de mayo. "¿Esta gente de verdad pretende entender el feminismo así? ¿Tirar por tierra lo que las mujeres llevamos luchando aquí durante generaciones? Es que es increíble", exclamaba otra de las colaboradoras del programa. "No entienden nada. No saben lo que es el feminismo. Están dando en un punto que a todas nos están ofendiendo, independientemente del signo político".

Ana Rosa Quintana dio su punto de vista sobre la polémica de la manera más sincera. "El ser feo o guapo, como insulto, me parece absurdo. Me parece muy pobre", lamentó la presentadora, para después añadir: "Yo no me siento insultada. Yo le encuentro a él horroroso". "Es feísimo, efectivamente", recalcaba una de las tertulianas. "Si tú eres Robert Redford con 30 años, me parecerá igual de mal, pero...", dejaba caer Ana Rosa.

Excandidato de Falange y exmilitante del PP

"A nuestra princesa de la infancia, Cenicienta, la maltrataban su madrastra y hermanastras, que son todas esas feministas feas que les dicen a las españolas lo que tienen que hacer". Estas declaraciones han hecho saltar a la fama a Jorge Buxadé, pero su activismo político se remonta mucho tiempo atrás. Este abogado barcelonés se afilió a VOX en el año 2015, y desde entonces mantiene una íntima amistad con el líder del partido, Santiago Abascal. Fue militante del PP desde 2004 hasta 2014, cuando se retiró "porque Rajoy permitió el primer referéndum separatista en Cataluña", aseguró en una entrevista a El País. En la misma entrevista confesó haber sido orgulloso candidato de Falange: "No me arrepiento de lo que hice de joven, ilusionado y con convicciones patrióticas".