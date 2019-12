Tensión entre Cristina Tárrega y Adara en 'GH VIP 7': "Lucía o como te llames, ¿crees que soy tan tonta?"

La noche del domingo 15 de diciembre, 'GH VIP 7' emitió en Telecinco su último debate, donde las concursantes tuvieron cierto contacto con el exterior, al recibir preguntas no solo de los espectadores, sino también de los colaboradores presentes en plató. Ese fue el caso de Cristina Tárrega, que planteó una pregunta a Adara Molinero. Sin embargo, la finalista no se tomó demasiado bien el modo en el que arrancó su intervención, generando un breve rifirrafe entre ambas.

Adara y Cristina Tárrega, durante su desencuentro en 'GH VIP 7'

"¿Tú crees que nos podemos creer que en 20 años que lleva gran hermano, tú pensaste que no había cámaras y que en ningún momento nos hemos dado cuenta de la conversación con Joao?", arrancó Tárrega, haciendo referencia a las conversaciones "privadas" entre el vidente y la finalista que se habían ido desvelando a lo largo del concurso. "¿De verdad piensas, Adarita, que podemos creer que eres tan inocente? Que a lo mejor sí lo eres y eres como Winnie the Pooh con la miel", concluyó la colaboradora, desatando una carcajada por parte de la aludida que no tardó en desaparecer. "A ver, Cristina, Lucía o como te llames, ¿tú crees que soy tan tonta?", planteó la concursante.

"Me llamo Cristina, llevo unos añitos ya en la tele. No me llamo Lucía, que me habría encantado", replicó Tárrega desde plató, donde señaló a Molinero que "yo te he tratado con cariño y te pido que tú me respondas con el mismo respeto con el que yo te estoy preguntando", algo que la concursante admitió que ya estaba haciendo. "Lo que quieras. Solo te he hecho una pregunta", recalcó la colaboradora que, ante el tono de Adara al intentar responder, la instó a que no la hablara "como a Hugo". "Hay momentos en los que, no solamente yo, sino también muchos de mis compañeros, hemos pensado que había momentos en los que no se estaba grabando", respondió Adara a la cuestión de Tárrega.

"Podrías hablar por ti"

"Perfecto. Pues esa era la pregunta, no hace falta que me llames ni Lucía, ni Pepi, ni Bom y otras chicas del montón", declaró la colaboradora, ante lo que la concursante cuestionó el hecho de que ella pudiera llamarla "Adarita". "Adarita es una forma cariñosa, pero no debes de estar acostumbrada al cariño. Yo te lo he intentado dar", señaló Cristina. "Sí, sí, mucho cariño. Besos, Lucía", replicó Molinero, con sarcasmo. "Hasta luego, Encarna. Cómete otro día la empanadilla con Gianmarco", contraatacó Tárrega. "Cómete unos cereales, guapa, que creo que te hacen falta. Un poquito de humor", añadió Adara, ante la perplejidad de la colaboradora, quien protestó afirmando que "estáis agresivos", dada la previa disputa entre Alba Carrillo y Miguel Frigenti. "Podrías hablar por ti, pero has hablado como si todo el mundo lo pensara", le recriminó Adara, refiriéndose la pregunta que le había lanzado, después de subrayar el hecho de que llevaban "tres meses en una casa, aisladas".