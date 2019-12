Alba Carrillo regresa el viernes 27 a 'Ya es mediodía' tras su paso por 'GH VIP 7'

Las aguas van volviendo a su cauce tras la Gran Final de 'GH VIP 7'. Los concursantes poco a poco van retomando la vida que dejaron antes de entrar a la casa de Guadalix, como Alba Carrillo, que este viernes 27 se incorpora a 'Ya es mediodía', programa en el que colabora desde mediados de agosto de 2018, tal y como ha podido saber FormulaTV en exclusiva.

La ex concursante de 'GH VIP' retoma su puesto de trabajo apenas una semana después de salir del reality, en el que. Este tiempo que ha permanecido dentro de la casa de Guadalix le ha valido para ser testigo de todas y cada una de las tramas del concurso, por lo que Carrillo, como es por ejemplo el triángulo amoroso protagonizado por Adara

Alba Carrillo, en 'Ya es mediodía'

De hecho, aquí la colaboradora tiene mucho que hablar. Primero porque ha sido una de las confidentes de Adara durante las últimas semanas de concurso. Segundo porque ella misma ha afirmado que el italiano se le llegó a insinuar en un momento dado, algo que confesó a su compañera. "El decía que yo le gustaba, pero era algo físico... Yo siempre le decía que era como un bebé para mí", revelaba Carrillo.

No obstante, la colaboradora también ha vivido grandes polémicas sobre las que podrá opinar y, si quiere, aclarar. La más importante es la gran disputa que ha mantenido con Miguel Frigenti, también colaborador de 'Ya es mediodía'. Que uno estuviera dentro de la casa y el otro fuera no les impidió protagonizar una de las grandes broncas del reality, algo que veremos si tiene solución en el plató conducido por Sonsoles Ónega.

Así comenzó la polémica de Miguel Frigenti

Todo comenzó cuando Alba Carrillo soñaba junto a Irene Junquera con un futuro trabajando juntas en 'Ya es mediodía'. "Que quiten a Frigenti", bromeó la modelo, que luego matizó que, aunque no se lleva mal con él, estaba segura de que estaba siendo muy crítico con su concurso. Este comentario levantó la furia del colaborador, que escribió un tuit dirigido a Carrillo que esta pudo ver dentro de la casa: "¿Por qué estás tan convencida de que estoy criticando tu concurso? ¿No será porque tú crees que está siendo decepcionante? Un beso para Adara". El mensaje fue el comienzo de una despiadada guerra, que todavía pide o una batalla final o una firma de paz.

Alba Carrillo y Adara, en la Gran Final de 'GH VIP 7'

Las cosas para Alba Carrillo no han sido fáciles en 'GH VIP'. Las primeras semanas de su concurso las pasó con una actitud bastante pasiva, algo que no gustó mucho ni a los espectadores ni al propio Jorge Javier Vázquez, que dio un toque de atención a la concursante. No fue hasta la final cuando la modelo quiso explicar los motivos de esa negatividad, que tendrían su origen en una depresión que radicaba en situaciones de su vida personal.

Sin embargo, Carrillo logró remontar su concurso e, incluso, postularse como una de las ganadoras del reality, ya que llegó a la final. Al igual que le pasara en 'Supervivientes', finalmente, no pudo ser y quedó segunda con un 43,7% de los votos. Sobre qué sintió cuando no escuchó su nombre, si pensó en llevarse el maletín y todas las polémicas expuestas tendrá oportunidad de hablar este viernes 27, así como de su reencuentro con Santi Burgoa.