La semana pasada en 'The Walking Dead: World Beyond' el grupo encabezado por la familia Bennett puso en marcha un nuevo plan para escapar del centro y evitar una nueva catástrofe que terminará con la vida de miles de personas. Sin embargo, tuvieron que acelerar sus movimientos cuando Jadis intentó tenderles una trampa. Además, las cosas se complicaron cuando uno de los habitantes de la comunidad liderada por Indira les delató y los soldados de la República Cívica Militar actuaron en consecuencia, provocando que Dennis resultara herido y dejando en el aire su destino. Mientras tanto, Huck intentó ayudarles desde su posición al lado de Jadis, consiguiendo acabar con el traidor antes de que desvelase más secretos.

En el noveno capítulo de la segunda temporada de 'The Walking Dead: World Beyond', titulado "Death and the Dead", que podemos ver en VOSE la madrugada del domingo al lunes y doblado al castellano cada lunes por la noche a las 23:00 horas en AMC España, el plan continúa su curso y Leo Bennett consigue contactar con Jadis para iniciar la siguiente fase de su idea. Con la tensión entre la República y la familia Bennett en su punto álgido y con Mason en medio del enfrentamiento, todo sale a pedir de boca para Felix y los suyos, hasta que en el último instante se produce un giro de los acontecimientos. Mientras tanto, Silas y Elton hacen todo lo posible por ayudar a Dennis.

Hora de actuar

Jadis en el 2x08 de 'The Walking Dead: World Beyond'

El episodio comienza justo donde lo dejamos, con Jadis descubriendo que la familia Bennett y sus aliados habían logrado escapar utilizando los viejos túneles de las instalaciones. Sin embargo, cuando ella creía que podía alcanzarlos, los protagonistas nos sorprenden con un nuevo e inesperado movimiento al detonar varias cargas explosivas, provocando la muerte de los soldados que les perseguían. Sabiendo que tienen la situación de su parte, Leo contacta directamente con Jadis, exigiendo varios vehículos y libertad para salir argumentando que tienen a Mason como rehén. Tal y como esperaban, Jadis no quiere poner en peligro la vida del chico al ser hijo de uno de los generales, por lo que les ofrece carta blanca a sus peticiones.

Con la rápida aceptación de Jadis parece todo muy sencillo y está claro que las cosas no pueden salir tan bien a la primera de cambio. Por este motivo, para añadir dramatismo, nos regalan un enfrentamiento cara a cara entre el bando formado por Felix, Hope, Iris y Percy y el grupo liderado por Jadis. Con la tensión en el ambiente, Mason aprovecha un descuido y logra liberarse, provocando que se produzca un intercambio de disparos en el que Percy muere al instante. El drama aumenta por momentos, aunque la reacción de Iris deja mucho que desear en lo que al nivel interpretativo por parte de la actriz se refiere. No estamos diciendo que exagerara sus movimientos, pero teniendo en cuenta su relación con el chico, quizá era de esperar más sentimiento por su parte.

La valentía de Silas y Elton

Silas en el 2x08 de 'The Walking Dead: World Beyond'

Mientras tanto, ajenos a lo que les está sucediendo a sus amigos, Silas y Elton hacen un alto en el camino para entrar en el centro y robar algunos medicamentos que podrían ayudar a Dennis, que se encuentra malherido tras el disparo recibido. De momento aguanta con vida y Elton ha logrado sacarle la bala, pero su supervivencia no está asegurada, sobre todo teniendo en cuenta que no ha podido tomar ni un solo antibiótico. El hombre hizo todo lo posible por ayudarles e incluso ahora rechaza contactar con Huck para evitar poner en peligro el plan o exponer la coartada de su mujer.

La bondad de Dennis es evidente tanto para el espectador como para Silas y Elton, que tampoco han dudado a la hora de devolverle el favor y arriesgar sus propias vidas por conseguir esos medicamentos. De hecho, ambos han estado a punto de morir en manos de Webb y la horda de caminantes que ellos mismos han conducido hasta el centro, pero han demostrado que ya no son los adolescentes ingenuos de la primera temporada y que su inteligencia e ingenio son completamente válidos. De este modo, utilizando la bola que Indira diseñó como monumento, escapan colina abajo dentro de ella, eliminando cualquier caminante que se pone en su camino y aportando un toque de humor al capítulo.

La muerte de Percy y sus consecuencias

Felix lidera el enfrentamiento con Jadis en el 2x08 de 'The Walking Dead: World Beyond'

Ante el inminente final de la serie el drama cobra el protagonismo, especialmente con la muerte de Percy. Su asesinato tiene consecuencias inmediatas, entre otras, que Hope esté a punto de asesinar a Mason, siendo Iris la única que consigue evitarlo al recordar eventos del pasado. Nadie mejor que ellas saben lo que es asesinar a otra persona a sangre fría y las secuelas que deja. Gracias a la ayuda de Huck consiguen salir del lugar, dejando a Jadis y a Mason ante la hora de caminantes y con la incógnita de cuál será el siguiente movimiento de Jadis ahora que se ha descubierto la tapadera de Huck y que le han solicitado que tome las riendas de la situación como máxima responsable.

Por su parte, Huck ha conseguido llegar a tiempo para ver y hablar con Dennis, quien sigue con vida, aunque se encuentra en una mala situación. De hecho, nos dejan con la duda de si ha muerto o no ya que lo único que llegamos a ver es a Huck alejándose con lágrimas en los ojos y frustrada por no haber podido evitar que Dennis resultara herido. No obstante, añadiendo más casualidades a la historia, ese respiro que tanto necesitaba Huck sirve para que la mujer encuentre los tanques de gas que la República tenía preparados para acabar con los habitantes de Portland, dando un nuevo giro a la trama.

De este modo, 'The Walking Dead: World Beyond' encara su despedida con varias dudas que deberían ser despejadas en ese episodio final. Por un lado, la República todavía no ha dicho su última palabra y no saben que han descubierto el paradero de los tanques de gas. Por otro lado, Leo todavía no ha conseguido reunirse con sus hijas y Felix se ha marchado para tratar de ayudarle. Asimismo, desconocemos el destino de Dennis, cómo soportará Iris la muerte de Percy, qué ha sido de Indira y su gente y cuál será el siguiente movimiento ahora que saben dónde se encuentra el gas.