La semana pasada en 'The Walking Dead: World Beyond' la doctora Lyla Belshaw se vio obligada a tomar una decisión y optó por delatar a Leo y destapar el Proyecto V. Sin embargo, sus palabras la llevaron directa a la muerte, pues fue Jadis la encargada de sentenciarla al encerrarla con un caminante. Mientras tanto, Felix, Leo y sus hijas iniciaban un nuevo plan con la ayuda de Huck y Dennis. No obstante, Jadis no se lo va a poner nada fácil, sobre todo cuando las mentiras y las traiciones comienzan a salir a la luz.

En el octavo capítulo de la segunda temporada de 'The Walking Dead: World Beyond', titulado "Returning Point", que podemos ver en VOSE la madrugada del domingo al lunes y doblado al castellano cada lunes por la noche a las 23:00 horas en AMC España, el grupo pone en marcha un nuevo plan para escapar del centro y evitar una nueva catástrofe que terminaría con la vida de miles de personas. Cuando todo parece marchar bien, una traición les obliga a actuar de inmediato, modificando nuevamente los planes iniciales con tal de salvar sus vidas.

Otro plan de huida

Leo huye con le resto de científicos en el 2x08 de 'The Walking Dead: World Beyond'

Los giros continuos de los acontecimientos están provocando que Felix, Hope y compañía modifiquen sus planes constantemente. Al hallazgo del Proyecto V se suma ahora querer reunir a todos los científicos e investigadores para que nadie más siga ayudando a la República y evitar que sigan matando a miles de personas. Por este motivo, Leo les explica a sus compañeros lo que está pasando y les pide que colaboren en la rebelión que está a punto de comenzar y que él va a liderar con su familia. Esta parte de la historia sale bien porque ninguno de ellos quiere continuar siendo cómplice de asesinatos y mucho menos morir como le sucedió a la doctora Belshaw.

Con la comunidad científica de su parte, Hope e Iris siguen empacando sus cosas al mismo tiempo que Huck y Dennis también colaboran en el nuevo plan ayudando a sacar armas para llevarlas hasta la comunidad que dirige Indira. Hasta este punto parece todo bajo control, pero si las cosas no se torcieran una vez más, la serie carecería de un mínimo de emoción. De este modo, Jadis ordena arrestar a las hijas de Leo, pero lo hace delante de Huck, lo que le permite conocer la información con la suficiente antelación para avisar a las chicas y que puedan escapar antes de ser atrapadas por los soldados.

Indira es traicionada

Indira en el en el 2x08 de 'The Walking Dead: World Beyond'

Las mentiras siempre acaban saliendo a la luz e Indira ha sido la afectada en este caso. La mujer no tiene más remedio que explicar a su gente por qué su hijo ha muerto, confesando así que mantiene un acuerdo privado con la República para recibir tratamiento médico. El asesinato de Dev ha servido como punto de inflexión y excusa para hacer que las cosas en esta comunidad se revolucionen y aportar un grado más de tensión. Además de regalarnos una de las escenas más desgarradoras de la temporada cuando Will regresa y con una simple mirada Indira entiende lo que ha sucedido con su hijo.

A partir de ahora el acuerdo de no agresión con la República se rompe, lo que implica que tengan que marcharse del lugar para evitar morir. Una vez estén a salvo, Indira reconoce que renunciará como líder. Solo había mantenido esta posición como forma de proteger a sus hijos y ahora que ha perdido a uno de ellos ya no quiere continuar en ese estado. Por no olvidar que ya no contará con la ayuda médica que necesita, por lo que sus días están más que contados. A pesar de que ha sido egoísta en cierto modo, Indira tampoco se olvidó de su gente y ha intentado liderar por el bien de la comunidad. Lo que Indira quizá no esperaba es que uno de sus hombres iba a traicionarla y acudir hasta Jadis para contarle la verdad.

La trampa de Jadis

Huck y Jadis en el 2x08 de 'The Walking Dead: World Beyond'

Desde que hizo acto de presencia, Jadis ha tomado el testigo de la teniente Kublek para ser ella la que ejerza de villana. Con toda la información que le está llegando, tampoco lo está costando mucho sacar a relucir ese lado despiadado que ha crecido gracias a su posición dentro de la República. De esta forma, inicia un simulacro obligatorio para descubrir a todas las personas involucradas más allá de la familia Bennett. Sin embargo, lo que Jadis pensaba que era una trampa perfecta en realidad solo es una ayuda para que Leo, sus hijas y sus amigos puedan secuestrar a Mason, utilizarlo de rehén y encerrarse en una de las habitaciones del centro de investigación y tener el tiempo suficiente para escapar por uno de los antiguos túneles mineros del lugar.

En todo momento han contado con la ayuda de Huck, que está llevando a cabo un doble juego espectacular. O por lo menos parece que Jadis no sospecha nada de ella porque le está informando de cada movimiento de los soldados. Incluso logra hablar con el hombre que ha traicionado a Indira, matándolo con una excusa perfecta para que no la delate y Jadis siga sin sospechar de ella. Mientras todo esto sucedía, Indira y su gente se preparaban para escapar de la comunidad, un intento que resulta fallido en cuanto un grupo de soldados aparece para impedir la huida.

Cuando Jadis da la orden de ejecutarlos, Will comienza a disparar y rápidamente aparecen también Dennis y Silas para ayudar. La escena se convierte en un intercambio de disparos en el que mueren todos los soldados y algún que otro miembro de la comunidad que no han tenido gran relevancia. Pero la mayor sorpresa viene cuando se descubre que Dennis ha resultado herido. El episodio finaliza dejando así varias incógnitas. Por un lado, no sabemos si Dennis sobrevivirá o si por lo menos podrá reencontrarse con Huck para tener unas últimas palabras, Por otro lado, Jadis ha organizado a sus soldados para que vigilen todas las salidas de los túneles y atrapar y ejecutar así a los fugitivos que, además, se han llevado con ellos toda la información sobre el Proyecto V. Se acerca el final de la serie y, por fin, comienza a tener la emoción que esperábamos.