Carmen Borrego se defiende de las críticas por su polémica entrevista: "Nunca he hablado mal de Edmundo"

Carmen Borrego dio una exclusiva en Lecturas donde criticaba duramente a Bigote Arrocet por las formas que había tenido al romper su relación de cinco años y medio con María Teresa Campos. Borrego daba su versión y explicaba cómo esta viviendo su madre la ruptura con el humorista, en la que afirma haber visto muy mal a la persona más importante de su vida: "No voy a perdonar nunca a Edmundo", confesaba la tertuliana.

Carmen Borrego en 'Viva la vida'

La hermana de Terelu Campos acudía a 'Viva la vida' para responder a las críticas de sus excompañeros de 'Sálvame' tras sus polémicas declaraciones en la exclusiva: "Me gustaría esta tarde explicarme y contaros lo que siento de una manera absolutamente tranquila. No tengo por qué justificar que haya vendido una entrevista, lo hago porque quiero, porque se me ofrece y no tengo que justificarme de nada", ha confirmado Borrego, "pero cuando uno se expone, le pasa esto". Eso sí, considera que ha habido una reacción un tanto desmedida, pero que todo el mundo puede dar su opinión.

Emma García preguntó directamente a Borrego por qué motivo ha hablado siempre bien de Bigote en 'Viva la vida' cuando en la revista lo ha criticado duramente: "Yo de Edmundo nunca he hablado mal. Hablo del final de Edmundo", se defendió la tertuliana. "Hablo del final de la relación y sigo manteniendo que no me ha gustado y que ha sido cruel", afirma la hija de María Teresa Campos. La colaboradora de Telecinco tiene claro que no se arrepiente ni se avergüenza de la entrevista.

El zasca de Carmen Borrego a 'El programa de Ana Rosa'

De todas las críticas que ha recibido la hermana de Terelu Campos sobre su exclusiva le ha llamado especialmente la atención los comentarios de Joaquín Prat y del resto de colaboradores de 'El programa de Ana Rosa'. Ninguno comprende por qué Borrego ha opinado sobre la relación de su madre y Bigote. Sin embargo, este punto de vista le ha resultado muy curioso a la hija menor de María Teresa Campos: "Una semana antes de la exclusiva me llamaron de vuestro programa para que hablase de mi madre. ¿Por qué tenemos dos varas de medir?".