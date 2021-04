La tensión entre Terelu Campos y Diego Arrabal crece según avanza el documental de Rocío Carrasco: 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'. El paparazzi le ha reprochado a la Campos que desde el principio que no haya querido pronunciarse en exceso, debido a que es amiga de la hija de Rocío Jurado. La colaboradora tampoco ha querido pronunciarse en ningún momento sobre Rocío Flores.

Terelu Campos y Diego Arrabal en 'Viva la vida'

Esta vez, el conflicto estalló en 'Viva la vida' después de que Arrabal asegurara que "peligran los últimos capítulos del documental", a lo que Terelu no se cortó en responder. "Eso te lo has sacado tú de la manga", aseguró la colaboradora. El paparazzi acusó a su compañera de hablar cuando le interesaba: "Sí, espérate, que ha resucitado Terelu", le espetó con ironía.

"Por los espectadores que hay, no deberías ser tan déspota. Deberías dar tu opinión, que tampoco pasa nada si te preguntan por Rocío Flores y tú digas si te parece bien o mal", sentenció Diego Arrabal. Esto no sentó nada bien a la hija de María Teresa Campos, que acabó contestándole muy alterada. "Yo no opino de ella, nunca he hecho una opinión sobre ella. Lo que expresé es lo que yo pensaría en su lugar de sufrimiento, es lo único sobre lo que manifesté. Jamás en la vida he dado una opinión. No faltes a la verdad y a esos espectadores que tanto respetas", sentenció.

Terelu no se pronuncia sobre Rocío Flores

Terelu no quiso dar declaraciones sobre las palabras de Rocío Flores a su madre, pidiéndole hablar en privado. Llevo tres semanas diciendo eso, pero si quieres que lo diga otra vez, lo digo. Si alguien piensa que yo no pienso en el sufrimiento que debe estar pasando Rocío Flores es porque cree que soy una desalmada", contestó Terelu a las acusaciones de sus compañeros por no pronunciarse.