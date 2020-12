Terelu Campos copresentará la segunda edición de 'Mask Singer' disfrazada de Cerdita

Desde que el 9 de diciembre se desvelara que Terelu Campos era la persona que se escondía bajo la máscara de Cerdita en 'Mask Singer: adivina quién canta', los rumores sobre su permanencia en el formato no han hecho más que agrandarse. Menos de un mes después desde entonces, Atresmedia y Fremantle, la productora del formato, han confirmado que la participante tendrá un papel fundamental en la siguiente edición.

Tras ver lo que mejor ha funcionado en la primera edición y analizando lo que menos ha gustado a los espectadores, el equipo del programa se encuentra ultimando los detalles de esta nueva edición que comenzará a grabarse a principios de 2021. En declaraciones en exclusiva a FormulaTV, Carmen Ferreiro, directora de entretenimiento de Atresmedia, ha declarado que uno de los puntos débiles que querían mejorar era el de la presentación, pues creen que "aunque Arturo Valls es un monstruo en el escenario, le vendría bien tener otra figura al lado".

Arturo Valls y Terelu Campos, en los ensayos de la segunda edición de 'Mask Singer'

Por ello, una de las novedades de esta segunda edición es que Terelu Campos recupera su rol de presentadora varios años después para ser la maestra de ceremonias junto a Valls. Sin embargo, mientras que el valenciano seguirá luciendo su elegante traje, la mayor de las Campos saldrá en cada gala disfrazada de Cerdita, haciendo un guiño a la máscara con la que participó en la primera edición.

Primeros detalles de su participación

Como ya se pudo ver en la primera edición, Arturo Valls aparece en el escenario al inicio de cada gala mientras suena la canción "¿Tú quién eres?", algo que se quiere mantener en la segunda, pero con variantes para que tenga cabida Terelu. Aunque todavía no han confirmado qué será exactamente lo que haga, por ahora se plantean que Cerdita también aparezca en el escenario en ese momento y haga los coros al sonido de "oink, oink".

Mª Teresa Campos da su visto bueno con una condición

Cuando Cerdita se quitó la máscara desvelando que su identidad era Terelu Campos, esta declaró: "Mi madre no entendía que no se lo contase, pero es que no me fío de ella porque de repente se lo cuenta a cualquiera y me pillan". Este mosqueo de María Teresa Campos fue tan sonado que su hija no ha querido que se vuelva a repetir esta situación. Por ello, en cuanto Atresmedia le ofreció copresentar la segunda edición del formato, Terelu no tardó un instante en contárselo a su madre, quien rápidamente dio su visto bueno. "Si ella me hubiera dicho que no, no lo habría aceptado", declara ahora la protagonista de la noticia.

Según ha podido saber FormulaTV, María Teresa Campos habría aceptado que su hija participase en esta segunda edición con una clara intención: la de participar ella también en un numero musical con sus dos hijas. Su deseo se ha hecho realidad y, de este modo, Terelu, María Teresa y Carmen Borrego se convertirán en las tres cerditas en una entrega especial de la nueva temporada para interpretar el tema principal de "Las tres mellizas".