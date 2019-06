Toñi Moreno pregunta de nuevo a Terelu Campos: "¿Quién me bloqueó en el móvil de tu madre?"

La semana pasada María Teresa Campos apareció en Canal Sur como invitada del programa de Toñi Moreno, 'Un año de tu vida'. Allí se sinceraron y aprovecharon para aclarar algunos malentendidos entre estas dos gigantes de la comunicación. Sin duda, el tema que más llamó la atención de los espectadores fue el supuesto bloqueo que sufrió Toñi por parte de María Teresa en el teléfono móvil. Algo que la malagueña negó, a lo que Moreno le reprochó: "Puede haber sido una de tus hijas".

Terelu y Toñi Moreno en 'Un año de tu vida'

Esta semana ha sido el turno de Terelu Campos, que ha reaparecido en un plató de televisión tras su abandono de 'Sálvame'. La colaboradora ha alabado el trabajo de la entrevistadora, diciendo que "el móvil sigue recibiendo mensajes que dicen lo bien que estuvisteis las dos", haciendo referencia a la entrevista de su madre siete días antes de sentarse ella en el mismo sofá.

Moreno no quiso perder la oportunidad de preguntar sobre algo a lo que probablemente haya estado dando vueltas durante la última semana: "La pregunta es muy clara y muy directa: '¿quién me bloqueó en el móvil de María Teresa? ¿Tú o tu hermana?'". Terelu ha respondido dudosa: "creo que ninguna de las dos, y no es por echar balones fuera". La entrevistada se rio ante la pregunta de Toñi, y salió airosa, sin mojarse respecto al bloqueo que sufrió la presentadora.

Sin confirmación de lectura

"Yo fui la responsable de quitar los 'check' azules para que no viera los mensajes", ha reconocido durante la entrevista Terelu. Por lo tanto, queda claro que la hija mayor de Mª Teresa influye de algún modo en los ajustes de las aplicaciones del teléfono de la que fuera presentadora de '¡Qué tiempo tan feliz!'. Terelu no quiso confesar el nombre de la persona que le enseñó a ocultar la confirmación de lectura del Whatsapp.

Además, la entrevistada dijo que si hubiera sido ella la encargada de bloquearla lo diría sin ningún tipo de problema. "Yo tengo claro que alguien me bloqueó porque María Teresa Campos dio la orden, me quería rematar", añadió Toñi entre risas, poniendo un toque de humor a la entrevista realizada en Canal Sur.