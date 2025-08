Terelu Campos rompe su silencio sobre los retoques de su portada en bikini: "Quería salir natural"

Por Julia Almazán Romero |

Terelu Campos está siendo protagonista del verano por muchos motivos, pero el más comentado de todos ha sido su portada en Lecturas.para inaugurar la temporada estival y celebrar sus 60 años, lo que ha provocado una oleada de reacciones en redes sociales, algunas de ellas cuestionando si las imágenes estaban retocadas. Lejos de esquivar el tema, ha querido aclararlo.

La presentadora ha reconocido en 'Fiesta' que las fotos tienen algunos ajustes, pero ha desmentido que haya un uso excesivo de Photoshop. "Yo le decía a Pedro que no podía enseñar la tripa porque la tenía blanca, llevaba las piernas y los brazos morenos de 'Supervivientes' y la tripa blanca, que por mucho potingue que se echara eso no se ponía del mismo color", explicó. Por eso, según la mayor de las Campos, se le igualó digitalmente el tono del abdomen con el resto del cuerpo.

Terelu posa por primera vez en bikini con 60 años

Además de ese retoque de color, Terelu Campos pidió que le borraran algunos detalles que no le agradan: "Yo quería salir natural, porque la gente está harta de verme y si no salía como soy se iban a reír. Lo que sí que les dije es que me quitaran las arruguitas de los brazos y de la tripa, que no me gustan nada". En cuanto a su rostro, fue tajante: "La cara no está retocada, yo en la cara no tengo arrugas, he heredado la buena genética de mi madre".

Este posado ha sido también especial por otro motivo, pues es la primera vez que lo hace en bikini:"Es la primera vez que poso sin taparme, me siento insegura":, reconoció. La decisión llega tras su paso por 'Supervivientes 2025', una experiencia que ella misma ha descrito como catártica, y que le ha ayudado a romper ciertas barreras personales. "Solo me lo pongo en la casa de mi madre en Málaga", confesó entre risas sobre el uso del bikini hasta ahora.

Terelu Campos habla con sinceridad sobre los retoques en su portada

El retoque estético que le gustaría hacerse

Durante su intervención, Terelu Campos también aprovechó para hablar de una de sus inseguridades. Confesó que quería aprovechar el parón de '¡De viernes!' en agosto para hacerse un pequeño retoque en la papada, aunque su nuevo puesto en 'Fiesta' ha cambiado sus planes. "He sufrido tanto en un quirófano porque no tenía más remedio, que dar el paso de entrar voluntariamente me da pavor", admitió. Y dejó claro que no busca parecer otra persona: "También quiero que se note que he vivido y que quiero vivir".