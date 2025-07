Por Julia Almazán Romero |

Fiesta ' dio este sábado el pistoletazo de salida a su versión estival con un trío renovado de presentadores.en las tardes de Telecinco, en sustitución de Emma García, y lo hicieron con un programa cargado de emociones. Especialmente significativo fue, en un nuevo arranque televisivo que la conectó de lleno con su legado familiar.

"Siempre que estrenaba programa, mi madre se vestía de rojo", confesó la presentadora. Y así apareció: con un traje rojo y unos stilettos muy especiales que pertenecieron a la comunicadora malagueña. Un gesto con el que quiso rendir tributo a "la jefa", como cariñosamente la llama. "Le he pedido a Pepa, la estilista... Digo 'necesito hacer un guiño a ella'", contó emocionada.

Terelu Campos hace un bonito homenaje a su madre llevando sus stilettos

Además del homenaje, el programa también estrenó 'Aires de fiesta', la nueva sección musical presentada por Terelu que recuerda inevitablemente a '¡Qué tiempo tan feliz!'. La primera entrega estuvo dedicada a Rocío Jurado y Julio Iglesias, con actuaciones en directo de Mercedes Durán y Guillermo Martín. Terelu no pudo evitar emocionarse al recordar aquella etapa: "¡Qué recuerdos! ¡Qué tiempo tan feliz y cuánto tiempo de felicidad! Me habéis transportado a ese lugar en el que hemos pasado tanto tiempo juntos".

Por su parte, César Muñoz y Àlex Blanquer también vivieron su particular estreno como presentadores del formato. Muñoz regresó así a las tardes de Telecinco un año después de 'Así es la vida' y se mostró encantado de compartir plató con Terelu: "He trabajado con tu hermana, con tu hija... Eres la única Campos que me quedaba", explicaba. Álex Blanquer, que se estrena en este tipo de magacín, también mostró su entusiasmo por formar parte del equipo.

Emma García le da la bienvenida a Terelu Campos como la tercera presentador de 'Fiesta' en verano

Un nuevo verano en Telecinco

Con este nuevo trío al frente, 'Fiesta' inicia una nueva etapa estival apostando por un equipo renovado que combina experiencia y frescura. César Muñoz y Álex Blanquer y Terelu Campos han asegurado que tienen por delante un verano cargado de contenidos muy especiales. La nueva sección 'Aires de fiesta' se convierte así en uno de los reclamos de esta temporada, con actuaciones en directo, archivo histórico y guiños constantes a la televisión de siempre.

Por lo pronto, el estreno ha sido exitoso, anotando un 10% de cuota de pantalla en su debut, mejorando el 9,4% que logró el programa el sábado pasado con Emma García al frente.