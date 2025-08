Yurena cancela su visita a 'Fiesta' tras sufrir una aparatosa caída: "No me puedo ni mover"

Por Roberto Ponce López |

. La serie y el documental de Netflix que recorren su vida, creadas por Nacho Vigalondo y por Javier Ambrossi Javier Calvo respectivamente,, quien irrumpió con gran fuerza en los 2000 tanto en el panorama musical como en el televisivo en España.

Sin embargo, las polémicas y las críticas por parte de algunas personas cercanas a ella en aquel momento hicieron que Yurena fuese juzgada y que el éxito acabara convirtiéndose en una pesadilla para ella. A pesar de ello, todo lo que vivió en aquellos días ahora han servido para que mucha gente volviese a acercarse a todo lo que ocurrió desde otro prisma y pudieran entender mejor lo que sintió Yurena.

Yurena no pudo ir al plató de 'Fiesta' por una caída

De todo ello iba a hablar en 'Fiesta', pero un percance no la dejó estar en el plató de Telecinco. "Tenía muchas ganas de estar ahí con vosotros, pero no me puedo ni mover, estoy muy herida", explicó Yurena, al intervenir en directo en el programa, donde se mostró la imagen de la rodilla de la artista con un hematoma ocasionado por una caída que había sufrido cuatro días atrás. "Os doy mi palabra ahora mismo de que estaré en directo muy prontito con vosotras y con vosotros", prometió la artista a los presentadores.

Una sorpresa en plena calle

Durante esa conexión en plena calle, alguna admiradora llegó incluso a atreverse a saludar a Yurena, con quien cruzaron algunas palabras de admiración y apoyo. Al final de la conexión, una mujer le tocó el hombro a Yurena y sin parar le dijo: "Bella, que eres muy bella". La aludida se giró y le dio las gracias, momento en el que el reportero de 'Fiesta' se dio cuenta de que esa espontanea era, nada más y nada menos, que la actriz Melani Olivares y le pidió que se quedara.

Esa gran sorpresa, que no estaba preparada, le dio un gran momento al programa que tuvo una conversación entre la actriz y Yurena en directo y un gran abrazo que se dieron las dos artistas. "Melani te admiro muchísimo", le confesó Yurena. "Y yo a ti, que tienes que estar superorgullosa porque eres maravillosa y ahora te tienes que comer todo lo que no te has comido antes", le dedicó por su parte Olivares.