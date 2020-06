'MasterChef 8': Teresa, expulsada de las cocinas tras presentar "un collage pretencioso con poco sabor"

No fue una noche fácil para Teresa en 'MasterChef' y menos desde que en la prueba de exteriores no se eligió a un grupo ganador, sino que el jurado decidió qué concursantes, independientemente de su equipo, se jugarían su permanencia en la prueba de eliminación. De vuelta al plató, por parejas elegirían diez ingredientes con los que cocinar en solitario, pero tenían que estar de acuerdo en los mismos.

Teresa, expulsada de 'MasterChef'

La elección de ingredientes, Teresa la tuvo que hacer de manera conjunta con José Mari, donde a ella ya se le vio debilitada. En todo momento, él intentaba imponer los productos que quería, mientras que ella aceptaba sin apenas rechistar. Cuando ella proponía alguno, su compañero se negaba absolutamente e incluso llegaba a chantajear a Teresa, por lo que la materia con la que tuvo que hacer el último cocinado no era el que ella quería.

Tras el cocinado, el plato de José María fue uno de los mejor valorados, mientras que a Teresa le recriminaron que su plato era una mezcla de muchos productos que no tenían nada que ver. Jordi Cruz comentó que su plato era "un sinsentido" siendo "un collage pretencioso con poco sabor", algo que a ella le desmotivó más: "No me gustan que me digan las cosas que hago mal". En la cuerda floja se quedaron ella, Ana y Luna, siendo estas dos últimas dos de las favoritas de la edición.

Con una sonrisa enorme

Finalmente el jurado dictaminó que Teresa sería la concursante que abandonaba las cocinas antes de iniciar la recta final del concurso. "Me voy muy contenta, la verdad", comentaba al escuchar su nombre. "Me hubiera gustado ser finalista, pero me voy con una sonrisa enorme de todos los aprendizajes que he hecho y de ver que mis postres en 'MasterChef' han brillado", aseguraba con una sonrisa en la boca recordando que iba a ser abuela y desvelando el nombre de quién cree que ganará 'MasterChef 8': Michael.