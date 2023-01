'The Last of Us' mostrará una parte de la historia del videojuego que jamás vio la luz

Por Alejandro Rodera |

'The Last of Us' tiene la oportunidad de expandir aquello que los fans del videojuego ya conocemos y, por ahora, la está aprovechando. Por delante quedan otros siete episodios que nos depararán muchas más sorpresas y novedades, como la aparición de Troy Baker y Ashley Johnson, los actores originales de Joel y Ellie, dando vida a otros roles. En el caso de Baker, su identidad sigue en el aire, pero en el de Johnson ya está confirmado que encarnará a (¡para aquí si no quieres saber más!) la (en serio, detente aquí si quieres huir de cualquier spoiler) madre de Ellie.

Aunque se desconoce en qué momento se producirán esas intervenciones,, y el cocreador del videojuego y la adaptación, Neil Druckmann, ha querido indagar sobre todo en el rol de Johnson en una entrevista concedida a Variety. Cuestionado acerca de qué ha podido hacer en la ficción que no pudiera abordar en el juego, el copresidente de Naughty Dog no ha dudado a la hora de elegir: "".

Druckmann se refiere a Anna, un personaje que no apareció físicamente en los juegos, pero que sí fue mencionado puntualmente en la obra original, su DLC y el cómic "American Dreams", centrado en Ellie. No obstante, esa ausencia no se debió a una falta de interés por parte de sus responsables. "Escribí una historia breve después de lanzar el primer juego. Iba a ser un corto animado, pero el plan no salió adelante y no llegó a hacerse. Hubo un momento en el que casi lo hicimos como un DLC, pero tampoco se hizo", ha reconocido Druckmann, que finalmente podrá mostrar a una figura clave para comprender al personaje de Bella Ramsey.

Al embarcarse en la serie, Druckmann propuso recuperar aquella parte de la trama que no se pudo materializar en su momento, y el showrunner Craig Mazin estuvo plenamente de acuerdo con incorporar a Anna. "En nuestras conversaciones, saqué el tema con Craig e inmediatamente se sintió emocionado o, como él decía, "activado". Lo mostramos de la manera más bella y poética, que es con Ashley Johnson dando vida a la madre de Ellie", sentencia Druckmann, sin desvelar la extensión de la implicación de Johnson, por lo que habrá que esperar para descubrir ese "bello y poético" enfoque.