El codirector de "The Last of Us" reacciona a su ausencia en los créditos de la serie de HBO

La serie de "The Last of Us" ha nacido de la colaboración entre dos creativos, Craig Mazin ('Chernobyl') y Neil Druckmann, que estuvo detrás del desarrollo del material original. De la misma manera, el guionista de origen israelí tampoco estuvo solo al frente del videojuego lanzado en 2013, en el que compartía el rol de director con Bruce Straley, un veterano de Naughty Dog con el que había trabado amistad durante la creación de "Uncharted". Ambos coincidieron de nuevo en "Uncharted 2", codirigido por Straley y coescrito por Druckmann, y llevaron su alianza creativa a su punto álgido con "The Last of Us", su DLC "Left Behind" y "Uncharted 4", que supondría el final de esa unión de fuerzas.

A finales de 2016, cuando la cuarta entrega de la aventura de Nathan Drake ya había salido al mercado, Straley abandonó exhausto Naughty Dog. Más adelante,, a diferencia de Druckmann, que estaba ultimando la secuela del videojuego. Tres años después, el primer episodio de la adaptación finalmente ha dado la vuelta al mundo y, comprensiblemente, Straley no obtiene reconocimiento como productor ejecutivo, ya que no ha estado implicado, pero

Druckmann figura como responsable en solitario de aquella obra, algo que ha llamado especialmente la atención y ha llevado a Los Angeles Times a ponerse en contacto con Straley en una pieza que reivindica el rompedor punto de inflexión que supuso el videojuego. Aparte de defender aquel hito, Straley se ha mostrado contrariado por haber sido ignorado tras haber tenido una incidencia clave a la hora de dar forma al mundo que habitan Ellie y Joel. "Es un argumento para la sindicación que alguien que fue parte de la cocreación de ese mundo y esos personajes no reciba crédito ni un centavo por el trabajo que desempeñó", denuncia el creativo, poniendo sobre la mesa el eterno debate sobre la formación de sindicatos en la industria del ocio interactivo, que a día de hoy está cada vez más candente.

En el mismo reportaje, Druckmann sí pone en valor la labor de Straley a la hora de dar profundidad a ciertos personajes del videojuego, como Bill, un superviviente al que conoceremos más adelante en la serie, donde ha sido interpretado por Nick Offerman. Sin embargo, lo que antes fuera un "matrimonio" entre ambos, basado en la complementación de sus talentos, como se describía en "Sangre, sudor y píxeles", ahora parece haberse disuelto completamente. En estos momentos, Straley ha fundado su propio estudio, Wildflower Interactive, y Druckmann es copresidente de Naughty Dog, donde todavía está en desarrollo el multijugador de "The Last of Us Parte II".