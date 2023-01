'The Last of Us' cambia de protagonistas en la promo del 1x03

HBO |

El viaje de Joel y Ellie prosigue tras un segundo capítulo de 'The Last of Us' que les ha obligado a seguir juntos. Sin embargo, el avance del siguiente episodio no se centra íntegramente en los personajes de Pedro Pascal y Bella Ramsey, sino que se abre a otras historias. En concreto, se presenta a dos supervivientes, Bill y Frank, cuya introducción fue bastante diferente en el videojuego, por lo que tanto los fans de la franquicia como aquellos que acaban de llegar con la serie pueden esperar lo inesperado.

El tándem encarnado por Nick Offerman y Murray Bartlett aparece en buena parte del metraje de este adelanto, por lo que cabe esperar que su incidencia en el siguiente capítulo sea considerable. Aun así, Joel y Ellie también hacen acto de presencia, así que no tendremos que desprendernos de esta complicada pareja para conocer a otra que se cruzará en su camino.

Quienes estuvieran más atentos en el primer episodio, recordarán que el código musical que descifraba Ellie en casa de Joel tenía como emisor al propio Bill, lo cual indica que entre ambos personajes hay una profunda conexión previa. Por tanto, el aviso de que se avecinan problemas no augura nada bueno para Bill y Frank, a quienes conoceremos el 30 de enero cuando se lance la siguiente entrega de 'The Last of Us'.