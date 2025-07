Terremoto en 'The Last of Us': la serie sufre grandes cambios en su equipo creativo

Por Roberto Ponce López |

Tras el final de una segunda temporada de 'The Last of Us' que llegó, la serie se ha visto envuelta de cara a la próxima entrega, quien fue el codirector de los dos videojuegos, a la vez que fue guionista y director creativo de los proyectos, cuando esta para llevar a cabo la tercera temporada.

Hasta ahora, el copresidente de Naughty Dog, desarolladora del videojuego, estuvo muy involucrado en la creación y adaptación de la serie que llevó a esta franquicia de Sony a la plataforma HBO. De esta manera, 'The Last of Us' va a tener que adaptar la segunda parte del segundo videojuego de la saga sin él, ya que la segunda temporada de la serie solo narró los hechos que llegan más o menos hasta el ecuador de 'The Last of Us Parte II', debido a su larga extensión y a toda la narrativa que tiene el juego.

Neil Druckmann, codirector de los videojuegos, deja el equipo creativo de la serie 'The Last of Us' de cara a su tercera temporada en HBO

Esta información ha llegado desde una declaración que ha hecho Druckmann, en la que ha explicado el por qué de ella."He tomado la difícil decisión de alejarme de mi participación creativa en 'The Last of Us' en HBO. Con el trabajo completado en la temporada 2 y antes de que comience cualquier trabajo significativo en la temporada 3, ahora es el momento adecuado para que transfiera mi enfoque completo a Naughty Dog y sus proyectos futuros, incluyendo escribir y dirigir nuestro emocionante próximo juego, 'Intergalactic: The Heretic Prophet' , junto con mis responsabilidades como Jefe de Estudio y Jefe Creativo", comentó al respecto en un comunicado.

Por lo tanto, el nuevo proyecto que está en marcha en la desarrolladora de videojuegos para Sony PlayStation llamado 'Intergalactic: The Heretic Prophet', que fue desvelado en la gala de los 'The Game Awards 2024', es el motivo de su cambio. Por lo que se conoce del proyecto, que por ahora es poco, el videojuego no va a llegar en 2025 y va para largo, por lo que va a ser un trabajo que va mantener ocupado a Druckmann por los próximos años.

El desarrollo del videojuego 'Intergalactic: The Heretic Prophet' ha hecho que Neil Druckmann tenga que dejar el equipo creativo de 'The Last of Us'

Halley Gross, productora ejecutiva y guionista de la serie, también se marcha

Las desgracias nunca viene solas, deben pensar los fans del proyecto de HBO, ya que poco después del anuncio de la salida de Druckmann, Halley Gross emitía un comunicado a través de sus redes sociales. En él anunció que, por su parte, también se retiraba de sus labores en la serie.

Tras su segunda temporada, 'The Last of Us' deberá hacer frente a grandes cambios en el equipo creativo

A pesar de ello, compartió lo que ha significado para ella poder haber trabajado en este proyecto. "Trabajar junto a Neil, Craig, HBO y este extraordinario elenco y equipo me ha cambiado la vida. (...) Las historias que contamos sobre el amor, la pérdida y lo que significa ser humano en un mundo aterrador son precisamente la razón por la que amo esta franquicia", escribió sobre ello. Tras estas pérdidas importantes veremos cómo se las apañan para continuar esta historia que aún tiene mucho que contar, y si esto hace que haya más cambios de cara a esa tercera temporada.